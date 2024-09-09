Ізраїль вдарив по Сирії: щонайменше 14 загиблих

Внаслідок серії ударів Ізраїлю по околицях Масьяфа загинули 14 людей, ще 43 зазнали поранень. Цілями Ізраїлю була низка військових об'єктів.

Щонайменше 14 людей загинули ввечері неділі, 8 вересня, в результаті серії ізраїльських авіаударів по околицях міста Масьяф у сирійській провінції Хама, повідомило у понеділок, 9 вересня, сирійське державне інформаційне агентство SANA.

Ізраїльські військові здійснили атаку з напрямку північно-західного Лівану, її цілями стала низка військових об'єктів у центральному регіоні Сирії, пише агентство SANA з посиланням на джерело серед військових.

Як додає агентство Reuters, кількох ударів зазнав великий військовий науково-дослідний центр з виробництва хімічної зброї, розташований поблизу міста. Вважається, що там перебуває група іранських військових експертів, які займаються виробництвом зброї, вказує агенція.

За даними джерел, сили протиповітряної оборони Сирії збили кілька ізраїльских ракет. Окрім 14 загиблих, в результаті ударів отримали поранення ще 43 особи, кілька з них перебувають у критичному стані. Удари спричинили дві пожежі, над гасінням яких працюють пожежники. Ізраїль інформацію щодо атак не коментував.

Після нападу терористого угрупування ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року Ізраїль посилив свої удари по об'єктах підтримуваних Іраном бойовиків у Сирії, а також завдавав ударів по системах протиповітряної оборони сирійської армії і об'єктах сирійських військ. Під час найгучнішої атаки на Сирію з початку війни в Секторі Гази у квітні ізраїльські військові літаки, вірогідно, завдали ударів у районі посольства Ірану, в результаті чого, за даними Тегерана, загинули сім військових радників, зокрема троє високопоставлених командирів.

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