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Ізраїль ударив по Бейруту, ліквідований речник "Хезболли"

Дмитро Шварц
17 листопада 2024 р.

Ізраїль завдав авіаудару по центру столиці Лівану і ліквідував головного речника "Хезболли" Мохаммеда Афіфа. Ліван заявляє про щонайменше 29 заглиблих у країні протягом доби.

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Наслідки ізраїльського удару по Бейруту, 17 листопада 2024 року
Ізраїль вдарив по офісу арабської соціалістичної партії "Баас" в центрі столиці ЛівануФото: Houssam Shbaro/Anadolu/picture alliance

Ізраїль у неділю, 17 листопада, завдав авіаудару по центру Бейрута і ліквідував головного речника радикального шиїтського руху "Хезболла" Мохаммеда Афіфа.

Як передає інформагенція AP з посиланням на представника бойовиків, керівник відділу зв'язків "Хезболли" зі ЗМІ був убитий під час удару по офісу арабської соціалістичної партії "Баас" в центрі столиці Лівану.

Афіф став особливо помітною фігурою після початку війни між Ізраїлем і "Хезболлою" у вересні, а також після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару.

Мохаммед Афіф
Мохаммед АфіфФото: Fadel Itani/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Як повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Лівану, внаслідок ізраїльських атак за останню добу в країні загинули щонайменше 29 людей, в тому числі п'ятеро дітей, 122 людини дістали поранення.

У своєму щоденному звіті міністерство повідомило, що найбільше постраждав район Набатія на південному сході країни, де загинули 11 і поранені 46 осіб.

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