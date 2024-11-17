Ізраїль ударив по Бейруту, ліквідований речник "Хезболли"17 листопада 2024 р.
Ізраїль у неділю, 17 листопада, завдав авіаудару по центру Бейрута і ліквідував головного речника радикального шиїтського руху "Хезболла" Мохаммеда Афіфа.
Як передає інформагенція AP з посиланням на представника бойовиків, керівник відділу зв'язків "Хезболли" зі ЗМІ був убитий під час удару по офісу арабської соціалістичної партії "Баас" в центрі столиці Лівану.
Афіф став особливо помітною фігурою після початку війни між Ізраїлем і "Хезболлою" у вересні, а також після вбивства лідера "Хезболли" Хасана Насралли внаслідок ізраїльського авіаудару.
Як повідомило в неділю міністерство охорони здоров'я Лівану, внаслідок ізраїльських атак за останню добу в країні загинули щонайменше 29 людей, в тому числі п'ятеро дітей, 122 людини дістали поранення.
У своєму щоденному звіті міністерство повідомило, що найбільше постраждав район Набатія на південному сході країни, де загинули 11 і поранені 46 осіб.