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Наслідки удару Ізраїлю по сектору Гази
Наслідки удару Ізраїлю по сектору ГазиФото: Mohammed Salem/REUTERS
ПолітикаІзраїль

Ізраїль у відповідь вдарив по Лівану

Анастасія Шепелева
2 год. тому

У відповідь на випущені понад 30 ракет Ізраїль атакував територію Лівану. Подробиці щодо наслідків удару поки невідомі.

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Ізраїль у ніч на п'ятницю, 7 квітня, завдав повітряних ударів по Лівану, заявивши, що вони спрямовані проти радикального ісламістського руху "Хамас". Крім того, Ізраїль посилив удари по Сектору Гази, пише агентство Reuters.

Атака сталася у відповідь на понад 30 ракет, випущених по Ізраїлю з території Лівану напередодні. Щонайменше 25 ракет були знешкоджені засобами протиповітряної оборони, але п'ять розірвалися на території країни. Рятувальні служби повідомили про чоловіка, який отримав легкі осколкові поранення, та жінку, яка постраждала дорогою в бомбосховище. Це стало найбільшою ескалацією на ізраїльсько-ліванському кордоні з часів 34-денної війни між Ізраїлем та рухом "Хезболла" в 2006 році.

Обстріл Ізраїлю відбувся під час Песаха - одного з головних іудейських свят. Тель-Авів звинуватив у ньому палестинські угруповання, а не "Хезболлу".

Удару передували сутички у Єрусалимі в мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі між палестинцями та ізраїльськими силами охорони порядку. Палестинські підлітки почали кидати в ізраїльтян каміння й петарди, а поліцейські у відповідь застосували світлошумові гранати. У поліції Ізраїлю пізніше заявили, що заарештували понад 350 людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху після атаки заявив, що "не має наміру змінювати статус-кво на Храмовій горі". "Ми закликаємо до того, аби ситуація заспокоїлася. І ми вчинимо рішучих дій проти екстремістів, які застосовують там насильство", - сказав він.

Атаку на Ізраїль засудили США та Організація Об'єднаних Націй. У Вашингтоні зазначили, що їхня прихильність безпеці Ізраїлю - непохитна, і що вони визнають законне право країни на захист від усіх форм агресії. Зі свого боку в генерального секретаря ООН закликали "усі сторони проявляти максимальну стриманість".

Читайте також: Нетаньяху: Ізраїль посилить кампанію проти палестинських нападників

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