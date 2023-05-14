Ізраїль та "Ісламський джихад" домовилися про перемир'я

Ізраїль і палестинське радикальне угруповання "Ісламський джихад" домовилися про припинення вогню за посередництва Єгипту. П'ять днів взаємного обстрілу забрали життя щонайменше 33 палестинців та двох ізраїльтян.

У неділю в Секторі Гази почав діяти режим припинення вогню, повідомляє AFP. Про нього Ізраїль та палестинське радикальне угрупування "Ісламський джихад" домовились у суботу, 13 травня. Угода, досягнута за посередництва Єгипту, набула чинності того ж дня о 22.00 за місцевим часом.

Уряд Ізраїлю подякував Каїру за його посередницькі зусилля. Голова Ради з національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі сказав, що "тишу зустрінуть тишею", проте Ізраїль відповість на подальші загрози своїй безпеці "тим, чим буде потрібно".

Попри укладання перемир'я, ще кілька хвилин після призначеного часу тривали ракетні обстріли Ізраїлю палестинцями з Сектора Гази і ракетні удари ВПС Ізраїлю по цій палестинській території.

Читайте також: Ізраїль завдав "удар відплати" по Сектору Гази

Ізраїль та палестинці обстрілювали один одного п'ять днів

Угоди було досягнуто після п'яти днів взаємних повітряних ударів, які забрали життя як мінімум 33 палестинців, з них щонайменше 13 мирних жителів, повідомляє агентство Associated Press. Внаслідок ракетних ударів ісламістів по Ізраїлю там загинуло двоє людей.

10 травня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомив, що з території Сектору Гази Ізраїлем було випущено понад 400 ракет. Сирени повітряної тривоги лунали, зокрема, в Тель-Авіві. За кілька днів збройного конфлікту, за даними ізраїльських військових, їм вдалося ліквідувати деяких лідерів "Ісламського джихаду".

Читайте також:Загострення в Секторі Гази: Ізраїль відкинув можливість перемир'я