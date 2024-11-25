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Ізраїль та "Хезболла" близькі до перемир'я - Вашингтон

Валерій Сааков
25 листопада 2024 р.

У Вашингтоні визнали, що Ізраїль і "Хезболла" близькі до перемир'я, а ЗМІ пишуть, що відповідну угоду оголосять президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон.

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Наслідки ударів Армії оборони Ізраїлю по Бейруту
Наслідки ударів Армії оборони Ізраїлю по БейрутуФото: Hassan Ammar/AP/picture alliance

Радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі повідомив, що Ізраїль і екстремістське шиїтське угруповання "Хезболла" є "близькими" до досягнення угоди про тимчасове припинення вогню. Відповідну заяву Кірбі зробив у понеділок, 25 листопада, перед журналістами. "Ми вважаємо, що досягли точки, коли ми близькі (до досягнення угоди. - Ред.)", - сказав посадовець. 

Однак Кірбі додав, що "до цього ще не дійшло". Радник наголосив, що "нічого не робиться, поки не зроблено все, нічого не обговорюється, поки не обговорюється все". 

Раніше про намір укласти перемир'я між двома сторонами протистояння повідомляло американське видання Axios. Водночас Кірбі наголосив, що було б "безвідповідально" підтверджувати повідомлення преси про зміст угоди. Він не хотів би робити нічого, "що могло б торпедувати наші шанси", додав американський посадовець.

ЗМІ довідалися, що перемир'я оголосять Байден і Макрон

Тим часом інформагенція Reuters 25 листопада дізналася, що вже невдовзі президент США Джо Байден і його французький колега Еммануель Макрон оголосять припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою".

За словами чотирьох ліванців, знайомих з перебігом переговорів, очікується, що угода буде оголошена протягом 36 годин. У Білому домі й Єлисейському палаці поки що не відповіли на запити агенції про коментарі. Раніше арабомовні ЗМІ повідомили, що Байден і Макрон оголосять двомісячне припинення вогню у вівторок.

Крім того, інформаційна агенція AFP довідалася з ізраїльських урядових кіл, що уряд Ізраїлю так само налаштований ухвалити рішення про перемир'я. За словами ізраїльського урядовця, який побажав залишитися неназваним, кабінет міністрів ухвалить рішення щодо "угоди про припинення вогню" щодо "Хезболли" у вівторок ввечері. Незадовго до цього посол Ізраїлю в ООН в Нью-Йорку Денні Данон заявив, що переговори про припинення вогню "просуваються".

Утім, раніше ультраправий міністр безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір заявив, що припинення вогню було б "великою помилкою", нагадує AFP.

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