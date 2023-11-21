Ізраїль розширив наземну операцію у Секторі Гази

З боку терористичного угруповання ХАМАС надійшла інформація про просування у переговорах з Ізраїлем про припинення вогню та звільнення заручників.

Армія оборони Ізраїлю на тлі переговорів про звільнення заручників розширила наземну операцію на півночі Cектора Гази, що триває як відповідь на напад терористичного угрупуванняХАМАС, повідомила агенція AFP ввечері у понеділок, 20 листопада.

За непідтвердженими даними від ХАМАСу, внаслідок бойових дій поблизу Індонезійської лікарні на околиці поселення біженців Джабалія щонайменше 12 людей убиті, десятки дістали поранень.

В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що з території Індонезійської лікарні по її військових, що діяли ззовні, відкрили вогонь. "Солдати Армії оборони відповіли вогнем по конкретному джерелу ворожого вогню. Снаряди у бік лікарні не випускали", - ідеться у заяві ізраїльських військових.

Читайте також: П'ять сценаріїв у Cекторі Гази. Що буде після повалення ХАМАСу?

Прогрес у переговорах про звільнення заручників?

Вранці 21 листопада представник ХАМАСу заявив арабському телеканалу "Аль-Джазіра", що переговори з Ізраїлем перебувають "у просунутій стадії". Ідеться про тимчасове припинення вогню, що дозволить доставти допомогу до Сектора Гази, а також про "звільнення ізраїльських жінок і дітей, які перебувають у заручниках в обмін на звільнення палестинських дітей і жінок, які перебувають у в'язницях окупаційних сил". Коли саме і на яких умовах буде досягнута угода, не повідомляється. Заява ХАМАСу щодо цього передана Катару.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що угода щодо звільнення заручників "близька". Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер зазначав, що угода "ближча, ніж будь-коли". За його словами, йдеться про звільнення "кількох десятків" заручників в обмін на "тривалу перерву в боях на кілька днів".

Читайте також: Бербок: Припинення вогню в Газі створює ризики для Ізраїлю

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Палестинсько-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня ХАМАСу, визнаного у Євросоюзі та США терористичною організацією. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 13 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.