Ізраїль розширив наземну операцію у Секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю на тлі переговорів про звільнення заручників розширила наземну операцію на півночі Cектора Гази, що триває як відповідь на напад терористичного угрупуванняХАМАС, повідомила агенція AFP ввечері у понеділок, 20 листопада.
За непідтвердженими даними від ХАМАСу, внаслідок бойових дій поблизу Індонезійської лікарні на околиці поселення біженців Джабалія щонайменше 12 людей убиті, десятки дістали поранень.
В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що з території Індонезійської лікарні по її військових, що діяли ззовні, відкрили вогонь. "Солдати Армії оборони відповіли вогнем по конкретному джерелу ворожого вогню. Снаряди у бік лікарні не випускали", - ідеться у заяві ізраїльських військових.
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Прогрес у переговорах про звільнення заручників?
Вранці 21 листопада представник ХАМАСу заявив арабському телеканалу "Аль-Джазіра", що переговори з Ізраїлем перебувають "у просунутій стадії". Ідеться про тимчасове припинення вогню, що дозволить доставти допомогу до Сектора Гази, а також про "звільнення ізраїльських жінок і дітей, які перебувають у заручниках в обмін на звільнення палестинських дітей і жінок, які перебувають у в'язницях окупаційних сил". Коли саме і на яких умовах буде досягнута угода, не повідомляється. Заява ХАМАСу щодо цього передана Катару.
Напередодні президент США Джо Байден заявив, що угода щодо звільнення заручників "близька". Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер зазначав, що угода "ближча, ніж будь-коли". За його словами, йдеться про звільнення "кількох десятків" заручників в обмін на "тривалу перерву в боях на кілька днів".
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Напад ХАМАСу на Ізраїль
Палестинсько-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході загострився після масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня ХАМАСу, визнаного у Євросоюзі та США терористичною організацією. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.
Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіоні, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 13 тисяч людей. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.