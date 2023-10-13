Ізраїль почав наземні рейди в Газі

Ізраїльська піхота та бронетехніка здійснили кілька невеликих рейдів у Газі, щоб "очистити територію" і знайти заручників. ООН і МКЧХ попереджають про катастрофічні наслідки евакуації з Гази, до якої закликав ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила ввечері в п'ятницю, 13 жовтня, про проведення кількох невеликих рейдів у Секторі Газі, щоб "очистити територію від терористів і зброї", а також знайти заручників, захоплених палестинським радикальним ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль.

За словами речника ЦАХАЛу Даніеля Хагарі, в рейдах брали участь піхота та бронетехніка, які "знищили терористичну інфраструктуру та ліквідували терористичні осередки". Зокрема, була знищена позиція, з якої вівся вогонь по території Ізраїлю з протитанкової зброї, повідомляє агентство dpa.

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Неможлива евакуація

Початку рейдів передували заклики ЦАХАЛу до мешканців Гази евакуюватися у південному напрямку до 20:00. Як повідомляє агенція Reuters, у п'ятницю на дорогах, що ведуть з північної частини Сектора Гази, можна було побачити тисячі людей. Втім багато мешканців відмовились евакуюватися.

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) зазначили, що заклик Ізраїлю до мирних жителів Гази неможливо виконати "без руйнівних гуманітарних наслідків". "Петля навколо цивільного населення в Газі затягується. Як 1,1 мільйона людей мають переміститися через густонаселену зону бойових дій менш ніж за 24 години?" - обурився у соціальній мережі Х заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс.

В Ізраїлі на це відповіли, що представникам ООН слід засудити ХАМАС і підтримати право Ізраїлю на самооборону.

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Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявив, що гуманітарні організації не зможуть допомогти "такому масовому переміщенню людей у Газі", поки вона залишається під ізраїльською облогою. "Потреби приголомшливі, і гуманітарні організації повинні мати можливість збільшити обсяги допомоги", - зазначили в організації.

У США таку масштабну евакуацію назвали "важким завданням", однак утримались від критики Ізраїлю. "Ми розуміємо, що вони намагаються зробити і чому вони намагаються це зробити - спробувати ізолювати цивільне населення від ХАМАСу, який є їхньою справжньою метою", - заявив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

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