Ізраїль почав операцію проти ХАМАСу в лікарні Гази

ЦАХАЛ закликав здатися всіх палестинських бойовиків, які перебувають у найбільшій лікарні Сектора Гази. Робота госпіталю раніше була перервана через бої.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що почала операцію проти бойовиків палестиснськго радикального ісламістського угруповання ХАМАС у лікарні "Аль-Шифа" в Секторі Гази.

"На основі розвідувальної інформації та оперативної необхідності ЦАХАЛ проводить точкову і цілеспрямовану операцію проти ХАМАС у визначеному районі лікарні "Аль-Шифа", - повідомили ізраїльські військові в середу, 15 листопада.

"Серед сил ЦАХАЛ є медичні працівники та люди, які володіють арабською мовою, які пройшли спеціальну підготовку, щоб підготуватися до цієї складної та делікатної ситуації, з наміром не заподіяти шкоди цивільному населенню, яке ХАМАС використовує як "живий щит", - зазначили військові.

Армія Ізраїлю закликала всіх бойовиків, які перебувають у клініці, здатися. Військові додали, що 14 листопада ЦАХАЛ 14 листопада попередив: усі воєнні дії на території найбільшої в секторі лікарні мають припинитися протягом 12 годин, однак цього не сталося.

Зі свого боку, підконтрольне ХАМАСу управління охорони здоров'я Сектора Гази поклало на ЦАХАЛ повну відповідальність за життя медичного персоналу, пацієнтів і переміщених осіб у клініці.

ВООЗ: Ситуація в госпіталі - катастрофічна

Раніше Ізраїль заявив, що, за даними розвідки, ХАМАС використовує лікарню і тунелі, що проходять під нею, для маскування воєнних операцій. Розвідка вважає, що там же утримують заручників, викрадених з Ізраїлю. США заявили, що їхня власна розвідувальна інформація підтверджує ці висновки. ХАМАС ці звинувачення заперечує.

Президент США Джо Байден 13 листопада закликав Ізраїль забезпечити захист клініки "Аль-Шифа". "Я сподіваюся й очікую, що стосовно лікарні буде менше руйнівних дій. Лікарня має бути захищена", - цитує його агентство AFP.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що внаслідок запеклих боїв між ЦАХАЛом і ХАМАСом у Секторі Гази більше неможлива робота лікарні "Аль-Шифа". Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що у клініці вже три дні немає електрики і води, ситуація на місці небезпечна. За його даними, кількість летальних випадків серед пацієнтів різко зросла. Благодійна організація "Лікарі без кордонів" назвала ситуацію в клініці "катастрофічною".

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами, за оновленими даними, стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по Секторі Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу - а також проводить наземну воєнну операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 11 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.