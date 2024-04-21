Ізраїль обурився наміром США ввести санкції щодо піхотинців

Намір запровадити санкції щодо ізраїльського батальйону "Нецах Єгуда" є "вершиною абсурду і моральним дном", заявив прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Раніше ЗМІ писали про намір США покарати цей батальйон санкціями.

Уряд Ізраїлю з обуренням відреагував на повідомлення низки ЗМІ про можливі плани США запровадити санкції щодо батальйону Армії оборони Ізраїлю "Нецах Єгуда". Так, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав в ніч на неділю, 21 квітня, в соцмережі X: "Проти Збройних сил Ізраїлю не можна запроваджувати санкції!"

За словами Нетаньяху, впродовж минулих декількох тижнів він виступав проти запровадження санкцій щодо громадян Ізраїлю, "у тому числі під час розмов з високопоставленими американськими чиновниками". "Намір накласти санкції на підрозділ Армії оборони, тоді як наші солдати борються проти монстра терору, є вершиною абсурду і моральним дном", - переконаний він. Ізраїльський прем'єр пообіцяв, що очолюваний ним уряд "усіляко" протидіятиме запровадженню подібних санкцій.

Так само член військового кабінету Ізраїлю Бені Ганц назвав плани Вашингтона запровадити санкції проти батальйону "Нецах Єгуда" небезпечним прецедентом, який під час війни надсилає помилковий сигнал "нашим (США та Ізраїлю. - Ред.) спільним ворогам". Ганц наголосив, що цей піхотний підрозділ є "невід'ємною частиною армії" і зобов'язані дотримуватися військового та міжнародного права. Ізраїль має "сильні і незалежні" суди, які здатні розглядати передбачувані порушення, пояснив Ганц, якого цитує видання Times of Israel.

ЗМІ повідомили про плани США щодо санкцій

Раніше американське онлайн-видання Axios повідомило з посиланням на три обізнаних джерела, що держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен планує найближчими днями оголосити санкції щодо батальйону Армії оборони Ізраїлю "Нетцах Єгуда" у зв'язку з порушенням його службовцями прав палестинських арабів на Західному березі річки Йордан.

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У вищеназваному батальйоні проходять службу ультраортодоксальні ізраїльтяни. У разі запровадження санкцій цей підрозділ позбувся б можливості отримувати допомогу США або відбувати вишкіл у американських інструкторів. Запровадження санкцій США проти військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю стало б першим подібним випадком. За даними видання Times of Israel, Ізраїль вивів цей підрозділ із Західного берега у грудні 2022 року і відтоді в основному дислокував його на півночі країни.

Ізраїльські поселенці - під санкціями ЄС і США

19 квітня Євросоюз оголосив запровадження санкцій стосовно чотирьох "екстремістськи налаштованих" ізраїльських поселенців і двох поселенських Організацій за насильство щодо палестинців на Західному березі річки Йордан.

Крім того, 19 квітня санкції на тлі зіткнень з палестинцями запровадив і мінфін США. Під штрафні заходи потрапили дві організації, які, за даними мінфіну, надавали фінансову підтримку двом радикально налаштованим ізраїльським поселенцям, котрі вже перебувають у санкційному переліку Вашингтона.

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Як відомо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАСу завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторглися на його територію та здійснили вбивства та жорсткі акти насильства над мирним населенням. Тоді загинули 1200 людей, 240 були вивезені як заручники до Сектора Гази (частина заручників згодом була звільнена). У відповідь Ізраїль оголосив ХАМАСу війну. За даними з Сектора Гази, які неможливо підтвердити з незалежних джерел, загинули понад 34 тисячі людей. На тлі війни у Секторі Гази загалом ситуація на Близькому Сході вельми напружена.