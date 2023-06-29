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Ізраїль не готовий передати Україні "Залізний купол"

Олександр Куницький
52 хв. тому

Своє рішення щодо системи "Залізний купол" прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пояснив тим, що зброя "може потрапити в руки Ірану". Водночас він запевнив у підтримці України.

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Робота "Залізного купола" в Ізраїлі
Робота "Залізного купола" в ІзраїліФото: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images

Ізраїльне готовий надати Україні систему систему протиракетної оборони "Залізний купол". Про це в інтерв'ю американському виданню The Wall Street Journal, оприлюдненому у четвер, 29 червня, заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.  Водночас політик нагадав, що Ізраїль надає Україні системи цивільного оповіщення під час повітряної тривоги і інші заходи підтримки.

"Якби "Залізний купол" "потрапив до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними та опинилися б під загрозою", - сказав він. "Ми стурбовані можливістю того, що такі системи могли б потрапити до Ірану, де їх переробили би, і ми б опинилися в ситуації, коли їх спрямують проти Ізраїлю", - вказав Нетаньяху. За його словами, це не безпідставні побоювання, тому що західні протитанкові системи подібним чином опинилися в руках ліванської ісламістської організації "Хезболла".

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Також посилаючись на ці самі причини ізраїльський прем'єр заперечив передачу Україні іншого високотехнологічного озброєння. Водночас Нетаньяху запевнив у підтримці України. "Ми не нейтральні, ми висловили свою симпатію та нашу позицію щодо України. Але я кажу, що є межа, обмеження, які ми маємо, і у нас є занепокоєння та інтереси", - стверджує він.

Напруженість у відносинах України та Ізраїлю

Українська влада неодноразово закликала Ізраїль надати військову допомогу, зокрема, і системи ППО. Також США переконували Ізраїль допомагати Україні зброєю, а сенатори США Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем нещодавно закликали передати Києву "Залізний купол".

25 червня посольство України в Ізраїлі заявило, що нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з РФ. Про це, на думку дипустанови, свідчить кілька подій, зокрема: два раунди переговорів на високому рівні з МЗС РФ, відсутність санкцій проти РФ та збільшення двосторонньої торгівлі, домовленість про відкриття ще одного російського дипломатичного представництва в Єрусалимі, а також так званий нейтралітет, який "розглядається як чітка проросійська позиція".

"Ми закликаємо уряд Ізраїлю змінити свою позицію та підтримати Україну засобами оборони, підтримати свободу та демократичний світовий порядок", - наголошувало українське посольство у Facebook. Після цього МЗС Ізраїлю викликало посла України для роз'яснень.

Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021)

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