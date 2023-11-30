Ізраїль і ХАМАС подовжили перемир'я ще на один день

Режим тимчасового припинення бойових дій в Секторі Гази подовжили ще на день. За останню добу бойовики ХАМАСу звільнили ще 14 заручників.

Ізраїль і палестинське ісламістське угруповання ХАМАС , визнане терористичним в США і ЄС, продовжать режим припинення вогню ще на один день, повідомив у четвер, 30 листопада, речник міністерства закордонних справ Катару Маджед Аль-Ансарі.

"Палестинська та ізраїльська сторони досягли домовленості про продовження гуманітарного перемир'я в Секторі Гази ще на один день на тих самих попередніх умовах, а саме: припинення вогню та доступ гуманітарної допомоги", - йдеться в дописі Аль-Ансарі в соціальній мережі Х. Він наголосив, що угоди було досягнуто в рамках посередництва Катару, Єгипту і США

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердили подовження паузи у бойових діях. "На тлі зусиль посередників, спрямованих на продовження процесу звільнення заручників, і відповідно до умов рамкових домовленостей, оперативна пауза триватиме", - повідомляється в дописі ЦАХАЛу в Telegram.

ХАМАС звільнив ще одну групу заручників

Між тим, ввечері 29 листопада ЦАХАЛ повідомив про звільнення чергової групи заручників бойовиками ХАМАСу - 14 людей. За даними Червоного Хреста, на які посилаються військові, йдеться про 10 ізраїльтян і чотирьох громадян Таїланду.

Як пише The Jerusalem Post, десять ізраїльтян, переданих Червоному Хресту в рамках угоди про тимчасове припинення вогню і звільнення палестинських в'язнів з ізраїльських в'язниць, - жінки і діти. В обмін на них Ізраїль також звільняє зі своїх в'язниць ще 30 палестинських в'язнів - жінок і підлітків.

Перед цим ЦАХАЛ підтвердив повернення в країну ще двох заручників, захоплених бойовиками ХАМАС. За даними ізраїльських ЗМІ, йдеться про двох жінок із російським громадянством. Як повідомляється, їх звільнили на додачу до списку заручників, які мають бути звільнені у рамках угоди.

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Тимчасовий режим припинення вогню діє в Секторі Гази з 24 листопада. За умовами угоди, за цей час бойовики ХАМАСу мали передати Ізраїлю 50 жінок і дітей, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Ізраїль натомість мав звільнити з в'язниць 150 палестинських в'язнів - жінок і підлітків.

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