Ізраїль готується затопити тунелі ХАМАСу - WSJ

Ізраїльська армія встановила насосну систему, щоб затопити підземну мережу, яку бойовики ХАМАСу використовують у Секторі Гази, та витіснити їх звідти, пише The Wall Street Journal.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розглядає можливість затоплення тунелів, які використовують бойовики палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Для цього військові встановили насосну систему, потужності якої дають змогу затопити підземні проходи та витіснити з них терористів, повідомило в ніч на вівторок, 5 грудня, американське видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на анонімних представників влади США.

За даними журналістів, при подачі тисяч кубометрів води на годину підземна мережа може бути повністю затоплена протягом кількох тижнів.

Систему тунелів застосовують у воєнних цілях

Як повідомляє міжнародне агентство Reuters, представник ізраїльської армії відмовився коментувати подробиці плану з затоплення тунелів, але заявив: "ЦАХАЛ працює над тим, щоб знищити терористичний потенціал ХАМАСу різними способами і за допомогою різних військових і технологічних засобів".

ХАМАС уже багато років використовує розгалужену систему підземних ходів у воєнних цілях. Під час атаки на Ізраїль його бойовики використовували цю систему для проникнення на ізраїльську територію.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня ХАМАС, визнаний в США та ЄС терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль: завдав масованого ракетного удару, вторгнувся на його територію та влаштував там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив ХАМАСу війну. ЦАХАЛ завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За твердженням служб охорони здоров'я, підконтрольних ХАМАСу, в Секторі Гази загинули понад 15 тисяч осіб, але підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Як Ізраїль знищує тунелі ХАМАСу в Газі To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video