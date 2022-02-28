Із в'язниці на фронт: як в'язні в ЗСУ захищають Україну

В Україні вже понад три місяці триває мобілізація засуджених. Вони швидше адаптуються і демонструють більшу мотивацію, ніж середньостатистичні цивільні, кажуть у ЗСУ. Як навчаються та воюють колишні в'язні - репортаж DW.

В Україні довгий час вагалися щодо мобілізації засуджених. Росіяни почали вербувати в'язнів ще в перші пів року після вторгнення в Україну. І багато з них стали гарматним м'ясом. Українські засуджені проходять таку ж підготовку, як і інші новобранці. Дехто каже, що в'язні швидше адаптуються і демонструють більшу мотивацію, ніж цивільні мобілізовані.

