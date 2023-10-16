Із Тель-Авіва вилетів другий евакуаційний борт із українцями

Другий евакуаційний рейс зі 155 громадянами України вилетів з аеропорту Бен-Гуріон до Румунії.

У понеділок, 16 жовтня, з аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів) рейсом авіакомпанії HiSky до міста Клуж (Румунія) вилетів другий евакуаційний літак зі 155 громадянами України, з яких 107 жінок і 23 дитини, повідомляє посольство України в Ізраїлі.

"Посольство надало сприяння співвітчизникам з оформленням необхідних процедур та документів для вильоту. Ми продовжуємо працювати над пошуком усіх можливих варіантів для подальшої евакуації громадян України", - йдеться в повідомленні.

Першу групу з 207 українців, серед яких - 63 дитини, евакуювали з Ізраїлю 14 жовтня. Водночас щонайменше 243 українці застрягли у Секторі Гази, повідомляв у суботу уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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