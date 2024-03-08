Із Сектора Гази евакуювали ще 59 українців

Під час чергового етапу евакуації ще 59 громадян України покинули Сектор Гази, виїхавши на територію Єгипту. Це 15 дітей, 37 жінок та 8 чоловіків. Найближчим часом їх перевезуть в Україну.

7 та 8 березня відбувся черговий етап евакуації громадян України з Сектора Гази, під час якого ще 59 людей дісталися звідти до території Єгипту. Про це у п'ятницю, 8 березня, повідомило Посольство України в Ізраїлі.

"Через КП "Рафах" на територію Єгипту виведено 59 наших громадян та членів їхніх сімей (дітей - 15 , жінок - 37, чоловіків - вісім). Завдяки зусиллям представників Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України та дипломатичних працівників посольств України в Ізраїлі та Єгипті, евакуація пройшла успішно", - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.

Евакуйовані громадяни розміщені у готелі на території Єгипту, а найближчим часом їх перевезуть в Україну, повідомили у посольстві.

Нагадаємо, що першу групу українців вдалося евакуювати із Сектора Гази на початку листопада - тоді з охопленого бойовими діями між Ізраїлем та бойовиками палестинського ісламістського руху ХАМАС регіону вивезли 43 людини.

На початку січня 2024 року посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що загалом з Сектора Гази вдалося вивезти 304 громадян України, проте 29 українців отримали від служб безпеки Ізраїлю та Єгипту відмову на евакуацію з через співпрацю з ХАМАСом.

Перед цим Корнійчук заявляв, що точна кількість громадян України, які перебувають в регіоні, наразі невідома. За оцінками посольства, це понад 500 людей, а "можливо навіть ще більше".