Із Сектора Гази евакуювали ще 160 громадян України

За минулу добу із Сектора Гази вдалося евакуювати ще 160 українських громадян та дев'ять громадян Молдови. Про це у п'ятницю, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, загалом цього тижня із охопленого бойовиями діями Сектора Гази вдалося врятувати вже 203 українських громадян. "Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - написав він у Telegram.

Україна погодила евакуацію 329 людей з Сектора Гази

Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що отримав дозволи на евакуацію з Сектора Гази для 329 українців. Корнійчук зауважив, що точна кількість громадян України, які перебувають в регіоні, наразі невідома. За оцінками посольства, це понад 500 людей, а "можливо навіть ще більше".

"Оскільки вони не є на обліку, по-перше. По-друге, зв'язку з ними фактично теж немає. На нас вийшло в цілому близько 370 осіб. На жаль, з частиною цих осіб зв'язок був втрачений, оскільки вони не евакуювалися з півночі (Сектора Гази. - Ред.)", - пояснив посол.

Першу групу українців евакуювали із Сектора Гази 8 листопада.Їх доправили в Єгипет під опіку українських дипломатів.

Станом на 31 жовтня, було відомо про загибель 21 українця внаслідок ракетних ударів і нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль. У Секторі Гази загинули четверо українців.