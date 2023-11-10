  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиУкраїна

Із Сектора Гази евакуювали ще 160 громадян України

Ольга Журавльова
10 листопада 2023 р.

Від початку евакуації із Сектора Гази врятовано 203 громадян України, повідомив Володимир Зеленський.

https://p.dw.com/p/4YeTI
Руйнування у місті Газа
Із охопленого бойовими діями Сектора Гази вдалося евакуювати 203 українців. На фото: руйнування у місті Газа Фото: Bashar Taleb/APA/ZUMa/picture alliance

За минулу добу із Сектора Гази вдалося евакуювати ще 160 українських громадян та дев'ять громадян Молдови. Про це у п'ятницю, 10 листопада, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, загалом цього тижня із охопленого бойовиями діями Сектора Гази вдалося врятувати вже 203 українських громадян. "Україна виступає за захист життів цивільних і дбає про кожного свого громадянина, хоч би де він був", - написав він у Telegram.

Україна погодила евакуацію 329 людей з Сектора Гази

Напередодні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що отримав дозволи на евакуацію з Сектора Гази для 329 українців. Корнійчук зауважив, що точна кількість громадян України, які перебувають в регіоні, наразі невідома. За оцінками посольства, це понад 500 людей, а "можливо навіть ще більше".

"Оскільки вони не є на обліку, по-перше. По-друге, зв'язку з ними фактично теж немає. На нас вийшло в цілому близько 370 осіб. На жаль, з частиною цих осіб зв'язок був втрачений, оскільки вони не евакуювалися з півночі (Сектора Гази. - Ред.)", - пояснив посол.

Першу групу українців евакуювали із Сектора Гази 8 листопада.Їх доправили в Єгипет під опіку українських дипломатів.

Станом на 31 жовтня, було відомо про загибель 21 українця внаслідок ракетних ударів і нападу терористів ХАМАСу на Ізраїль. У Секторі Гази загинули четверо українців.

Як відбувається евакуація з Сектора Гази