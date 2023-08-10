Із фракції "Слуги народу" виключили двох депутатів

Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія повідомив, що з неї виключили двох депутатів - Анатолія Гунька та Богдана Торохтія. Першого ВАКС заарештував за підозрою у корупції, другий став фігурантом розслідування ЗМІ.

З фракції політичної партії "Слуга народу" у Верховній Раді України виключили двох народних депутатів - Анатолія Гунька та Богдана Торохтія, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

"Політичне рішення було ухвалене одразу. Юридичні питання потребували певного часу. Далі хай працюють правоохоронні органи, ніхто нікого вигороджувати не буде", - написав він у четвер, 10 серпня, у Telegram, закликавши інші фракції "очищатися від негідників, яким не місце в політиці".

Напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту народного депутата, якого викрили на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Альтернативою запобіжному заходу у вигляді тримання під вартою суд визначив внесення 30 мільйонів гривень застави. За даними ЗМІ, йдеться саме про Анатолія Гунька.

8 серпня Служба безпеки України повідомила, що викрила нардепа на "масштабній корупції". За винагороду він обіцяв надати бізнесмену в обробіток державні земельні ділянки Національної академії аграрних наук України. Правоохоронці викрили його "на гарячому" під час отримання ним першої частини неправомірної вигоди у розмірі 85 тисяч доларів", додали в СБУ.

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Розслідування ЗМІ щодо статків Торохтія та його виїзду за кордон

Що стосується Богдана Торохтія, то він став фігурантом журналістського розслідування щодо його статків та виїзду за кордон під час дії воєнного стану.

Зокрема, видання Bihus.Info повідомляє, що попри заборону чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану, Торохтій у серпні 2022 року їздив до Болгарії. Він, своєю чергою, заявив журналістам, що їздив за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах, а у Болгарії був роком раніше. Проте журналісти переконані, що докази, які надав їм нардеп - а саме фото з метаданими, які показують іншу дату створення - підробні.

Окрім того, згідно з даними ЗМІ, за час повномасштабної війни сім'я Торохтія встигла змінити три автомобілі - Mercedes-Benz G400 2020 року випуску, Range Rover і Mercedes-Benz EQS 580 2022 року випуску. Усі вони були куплені на ім'я його дружини.

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