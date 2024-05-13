Із чим ідуть німецькі партії на вибори до Європарламенту

У Німеччині найбільші партії йдуть на червневі вибори до Європарламенту з протилежними ідеями - особливо Зелені та АдН.

Німецькі політичні партії готуються до виборів до Європарламенту, які відбудуться 9 червня. У їхніх програмах є як багато спільного, так і суттєві відмінності. Особливо дивовижною є схожість у певних програмних пунктах у партій, які різко різняться за своїм політичним спектром.

Зелені: Федеративна держава замість союзу держав

Жодна німецька партія не заходить так далеко, як Зелені, коли це стосується довгострокових цілей ЄС. Вони хочуть подальшого розвитку Європейського Союзу і перетворення його на "федеративну європейську державу". Завдяки їм те ж саме зазначається і в тексті коаліційної угоди федерального уряду між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН), "Союзом-90"/"Зелені" та Вільною демократичною партією (ВДП). На думку Зелених, німецькі інтереси - це європейські інтереси; вони не бачать у цьому жодних суперечностей.

Номер 1 у передвиборчому списку Зелених - Вольфґанґ Ветцель Фото: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

ЄС має стати "стратегічно суверенним", тобто мати можливість діяти незалежно у зовнішній і військовій політиці. Партія хоче ще більше підтримати Україну. Зелені бачать в Україні майбутнього члена ЄС, переговори про вступ з яким мають розпочатися якомога швидше. Усі інші партії набагато обережніші в цьому питанні.

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Фірмовим знаком Зелених залишається кліматична політика, в яку, на їхню думку, необхідно вкладати великі інвестиції, навіть якщо це означає збільшення державної заборгованості. Партія займає ліберальну позицію щодо міграційної політики та питань надання притулку, хоча більшість німців зараз ставляться до цієї теми вельми критично.

СДПН: Розширення прав трудящих у Європі

Солідарність і соціальна безпека трудящих є ключовими гаслами програми СДПН. Для соціал-демократів це означає запровадження базових стандартів у системах соціального забезпечення ЄС і загальноєвропейського мінімального рівня заробітної плати. Для цього потрібно багато коштів, які СДПН пропонує отримати за рахунок нових боргів, а також за рахунок підвищення податків.

Передвиборчі плакати СДПН (у центрі) та інших німецьких партій Фото: dts-Agentur/picture alliance

Послідовна кліматична політика, зокрема, пропозиція: "Ми зробимо Європу першим стійким і нейтральним щодо парникових газів континентом найпізніше до 2050 року", дуже схожа з програмними установками партії Зелених. Так само, як і позиції в царині міграційної політики та намір масштабних інвестицій у соціальну сферу.

Однак у царині зовнішньої політики програми партій різняться. "Мир у Європі не може бути проти Росії, а тільки разом із нею", - вважають соціал-демократи. СДПН позиціонує себе як "партію миру в Німеччині", яка закликає до "нової європейської східної політики" - незважаючи на грубе порушення Росією норм міжнародного права.

ВДП: Менше бюрократії, більше економії

Зовсім по-іншому розставлено акценти в програмі третьої партії у федеральному уряді, ВДП, яка різко критикує роботу Єврокомісії і містить пропозиції щодо її поліпшення.

Головна кандидатка ВДП на виборах до Європарламенту - Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

"Плани голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) - такі як бюрократична директива ЄС про ланцюжок постачань (нова норма ЄС, яка зобов'язує великі компанії стежити за дотриманням прав людини та екологічних стандартів їхніми постачальниками - Ред.) або заборона ЄС на опалення (заміна газу і нафти в опаленні відновними джерелами енергії - Ред.) - загрожують покласти додатковий тягар на економіку і громадян", - ідеться в передвиборчих документах ВДП. Критиці ліберали піддають не тільки вимогу відмовитися найближчим часом від викопної сировини під час опалення будівель, а й плановану заборону двигунів внутрішнього згоряння. Вони критикують також запровадження "нових правил і вимог".

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ВДП хотіла б підтримувати Україну ще більше, однак вважає, що перш ніж перерозподілити фінансові ресурси - незалежно від того, для чого вони призначені, - спочатку необхідно створити їх. Замість збільшення державної заборгованості, як це пропонують їхні партнери по правлячій коаліції, ліберали закликають до економії, зокрема, і на загальноєвропейському рівні. Серед їхніх пропозицій - скорочення кількості єврокомісарів з 28 до 18 і проведення засідань Європарламенту в одному місті (зараз він збирається по черзі в Страсбурзі та Брюсселі).

ХДС: Баланс інтересів і сильна оборона

Християнсько-демократичний союз (ХДС) (разом зі спорідненим йому баварським Християнсько-соціальним союзом (ХСС) вважає себе єдиною народною партією в Німеччині, яка відповідає інтересам широких верств населення. Програма союзу побудована за принципом "так, але": захист клімату - так, але без примусу, ринкова економіка - так, але із соціальним забезпеченням, європейська солідарність - так, але з твердою бюджетною політикою.

Передвиборна реклама ХДС Фото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

Подібне поєднання не завжди вдається. Одним програмним положенням ХДС завдає удару в спину своїй соратниці по партії - главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Вона виступає за припинення використання двигунів внутрішнього згоряння з 2035 року, а ХДС проти цієї заборони. Коли йдеться про захист клімату та проблеми міграції, християнські демократи зараз відстоюють набагато консервативнішу позицію, ніж за часів свого перебування при владі до 2021 року.

У зовнішньополітичних питаннях ХДС виступає за посилення безпеки та оборони Євросоюзу на тлі російської агресії проти України. Партія хоче масштабного переозброєння Європейського Союзу, включно з будівництвом або придбанням авіаносців і створенням власного протиракетного щита.