Із Білорусі видворили французького посла - ЗМІ

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост на вимогу місцевої влади покинув країну, повідомила в неділю, 17 жовтня, агенція AFP та інші французькі ЗМІ з посиланням на дипломатів.

"Білоруське МЗС зажадало, щоб посол поїхав до 18 жовтня, - цитує представницю посольства Франції в Білорусі AFP. - Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу". У посольстві не уточнили причин видворення дипломата, зазначає агентство. Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає.

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Білоруські ЗМІ повідомляють, що посол уникав контактів із правителем Білорусі Олександром Лукашенком і не був присутній на церемоніях вручення йому копії вірчих грамот. Водночас такі документи французький дипломат передав міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.

Мінськ розриває дипвідносини із Заходом

Нагадаємо, що Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензії Лукашенка на шостий президентський термін у результаті виборів у серпні 2020 року.

За минулі місяці Мінськ розірвав або звів до мінімуму дипломатичні відносини з низкою держав. У травні Білорусь і Латвія взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв. А у серпні в Білорусі відкликали раніше надану згоду на призначення Джулі Фішер посолкою США у країні.