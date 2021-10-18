 Із Білорусі видворили французького посла - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.10.2021

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Із Білорусі видворили французького посла - ЗМІ

Посол Франції Ніколя де Лакост покинув Білорусь на вимогу Мінська, повідомляють французькі ЗМІ. За даними журналістів, він уникав особистих зустрічей з Олександром Лукашенком.

Французький прапор над Єлисейським палацом (архівне фото)

Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост на вимогу місцевої влади покинув країну, повідомила в неділю, 17 жовтня, агенція AFP та інші французькі ЗМІ з посиланням на дипломатів. 

"Білоруське МЗС зажадало, щоб посол поїхав до 18 жовтня, - цитує представницю посольства Франції в Білорусі AFP. - Він попрощався зі співробітниками посольства і записав відеозвернення до білоруського народу". У посольстві не уточнили причин видворення дипломата, зазначає агентство. Офіційного підтвердження цієї інформації ще немає. 

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Білоруські ЗМІ повідомляють, що посол уникав контактів із правителем Білорусі Олександром Лукашенком і не був присутній на церемоніях вручення йому копії вірчих грамот. Водночас такі документи французький дипломат передав міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.

Мінськ розриває дипвідносини із Заходом

Нагадаємо, що Франція, як і інші країни ЄС, не визнала претензії Лукашенка на шостий президентський термін у результаті виборів у серпні 2020 року.

За минулі місяці Мінськ розірвав або звів до мінімуму дипломатичні відносини з низкою держав. У травні Білорусь і Латвія взаємно вислали послів і співробітників диппредставництв. А у серпні в Білорусі відкликали раніше надану згоду на призначення Джулі Фішер посолкою США у країні.

Дивитись відео 25:48

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