 Італія готова стати гарантом нейтрального статусу України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2022

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Новини

Італія готова стати гарантом нейтрального статусу України

Росія 38-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями суботи, 2 квітня.

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Зруйнований будинок у Маріуполі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

DW стежить за подіями суботи, 2 квітня, з 15.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте також хроніку війни в Україні за 2 квітня з 00.00 до 15.00, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Папа Римський Франциск розкритикував "деякі сили" за розпалювання конфлікту у Східній Європі. Про це він заявив у суботу під час візиту до Мальти, повідомляє агенція dpa. "Ми думали, що вторгнення з інших країн, жорстокі вуличні бої та ядерні загрози були похмурими спогадами з далекого минулого. Втім, холодні вітри війни, що приносять тільки смерть, руйнування та ненависть, забрали життя багатьох", - сказав він. Нагадаємо, перед візитом Франциск зазначив, що розглядає можливість відвідати Київ.

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив про готовність своєї країни увійти до переліку гарантів нейтрального статусу України. "Основним пріоритетом для нас є продовження переговорного процесу. Дії, вжиті з боку Туреччини, високо оцінюються. Результати переговорів будуть аналізуватися. Італія готова виступити гарантом нейтрального статусу України", - сказав італійський міністр журналістам у Баку в суботу, цитує "Інтерфакс".

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