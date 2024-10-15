Італія вимагає гарантій безпеки для миротворців в Лівані

Напередодні глави МЗС низки країн заявили про стурбованість нещодавніми атаками ізраїльських сил на бази Тимчасових сил ООН у Лівані.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зажадала гарантій безпеки для військових своєї країни, дислокованих у Лівані, де миротворці ООН днями зазнали обстрілу на тлі протистояння між Ізраїлем і шиїтською ісламістської організацією "Хезболла", повідомляє Reuters у вівторок, 15 жовтня. За даними агенції, у складі Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL) налічується понад 1000 італійських військових.

"Ми вважаємо, що така поведінка ізраїльських військ абсолютно невиправдана", - заявила Мелоні, назвавши обстріл "грубим порушенням" резолюції ООН про припинення бойових дій між "Хезболлою" та Ізраїлем. У зверненні до Сенату Італії вона заявила, що дії Ізраїлю є неприйнятними, і що вона висловила цю позицію прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху.

Водночас Мелоні заявила, що "Хезболла" також порушила резолюцію ООН і прагнула "мілітаризувати територію під юрисдикцією UNIFIL".

ФРН і ще три країни засудили загрозу миротворцям ООН у Лівані

Напередодні міністри закордонних справ Німеччини, Великобританії, Італії та Франції виступили зі спільною заявою, в якій засудили загрозу миротворцям ООН в Лівані. "Ми, міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Італії та Великобританії, висловлюємо глибоку стурбованість нещодавніми атаками ізраїльських сил на бази UNIFIL, під час яких поранень зазнали кілька миротворців. Ці атаки потрібно припинити негайно", - йдеться в заяві, оприлюдненій, зокрема, на сайті МЗС ФРН.

Очільники дипломатичних відомств наголосили, що будь-який умисний напад на UNIFIL порушує міжнародне гуманітарне право та резолюцію 1701 Ради Безпеки ООН.

"Ми закликаємо Ізраїль та всі сторони виконувати свої зобов’язання щодо забезпечення захисту та безпеки персоналу UNIFIL у будь-який час і дозволити UNIFIL продовжувати виконувати свій мандат", - наголошується у заяві.

13 жовтня "напад Армії оборони Ізраїлю" на миротворців ООН у Лівані засудив і Верховний представник ЄС з зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель. Офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що такі атаки "можуть бути розцінені як воєнний злочин".

Рада Безпеки ООН 14 жовтня теж висловила "серйозне занепокоєння" щодо обстрілу, якого зазнали миротворці, та закликала всі сторони "поважати безпеку персоналу UNIFIL і приміщень ООН", повідомляє АР.

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Звинувачення ООН на адресу Ізраїлю

Нагадаємо, 10 жовтня ООН звинуватила Ізраїль в обстрілі з танка штаб-квартири UNIFIL на півдні Лівану, заявивши, що внаслідок цього поранень зазнали двоє миротковрців миротворців - громадяни Індонезії. За даними ООН, ізраїльські військові завдали ударів і по інших позиціях UNIFIL, пошкодивши транспортні засоби та системи. Агентство AFP пише, що в наступні дні кількість поранених миротворців зросла до п'яти.

13 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав генсека ООН Антоніу Гутерріша "негайно" вивести миротворців UNIFIL із зони військової операції Ізраїлю в південному Лівані. Нетаньяху заявив, що "Хезболла" використовує персонал UNIFIL як "живий щит". Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті засудив цей заклик свого ізраїльського колеги, назвавши його "порушенням міжнародних норм".

Заступник генсека ООН з питань миротворчих операцій Жан-П'єр Лакруа, виступаючи на засіданні Радбезу 14 жовтня, заявив, що сили UNIFIL залишаться на своїх позиціях у південному Лівані попри заклики Ізраїлю.

Миротворчі сили UNIFIL дислокуються в Лівані з 1978 року і налічують понад 10 тисяч військовослужбовців і цивільних. Після ухвалення в серпні 2006 року резолюції Радбезу ООН 1701, яка була покликана покласти край ізраїльсько-ліванському конфлікту, коло завдань миротворців значно розширилося.

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