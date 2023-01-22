Італія і Франція завершують відправку ЗРК SAMP/T Україні

Італія вже надала Україні п'ять пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько мільярда євро, зазначив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні. Наразі готується шостий пакет. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини неділі, 22 січня.

++18:30++

Італія та Франція спільно завершують підготовку до відправки зенітного ракетного комплекса (ЗРК) SAMP/T Україні. Про це розповів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправку SAMP/T, і в будь-якому випадку є інші дії, над якими ми працюємо конфіденційно", - сказав він.

Таяні також зазначив, що Італія вже надала Україні п'ять пакетів допомоги у сфері оборони на суму близько мільярда євро. Наразі готується шостий пакет, який включає системи ППО, сказав він.

++17:15++

Польща може створити "малу коаліцію" для передачі Leopard 2 Україні

Якщо уряд Німеччини не передасть Україні бойові танки Leopard 2, Польща сформує "малу коаліцію" країн, які забезпечать Київ "сучасною технікою" та "сучасними танками" із власних арсеналів. Про це заявив в інтерв'ю агенції PAP прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Він різко розкритикував нерішучу позицію канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання танків Leopard Україні. "Позиція Німеччини у цьому питанні неприйнятна", - наголосив Моравецький.

++16:35++

У Берліні троє російськомовних чоловіків напали на українок. Інцидент стався напередодні, повідомляє поліція Берліна. Згідно з даними попереднього розслідування та свідченнями очевидців, дві молоді жінки їхали в метро. У тому ж вагоні знаходилися троє чоловіків, які розмовляли між собою російською. Побачивши українок, вони почали ображати їх, використовуючи російську лайку, розповіли в поліції.

"На станції U-Bahn Alexanderplatz дві жінки вийшли з поїзда, а група чоловіків пішла за ними. Один із них схопив 24-річну дівчину за волосся та вдарив її по голові", - йдеться у повідомленні.

Напад помітив свідок і заступився за жінок, чоловіки втекли. Постраждала жінка скаржилась на біль у голові, але за медичною допомогою не зверталася. Німецька поліція розслідує правопорушення.

++15:40++

Військові 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила підняли державний прапор України над телевежею у Бахмуті та привітали українців з Днем Соборності. Відео оприлюднила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Telegram.

"Бахмут - це українське місто. Ми його захищали і будемо захищати до кінця" - зазначив один з військових.

++15:00++

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зустрівся у Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Перед цим Джонсон відвідав міста на Київщині, які постраждали під час наступу російських військ.

++14:50++

Кабінет міністрів України звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій і інфраструктури, повідомляє пресслужба уряду. Рішення ухвалили на позачерговому засіданні.

"Уряд України керується принципом нульової толерантності до корупції та продовжує розбудову антикорупційної інфраструктури. Зокрема, очікує на якнайшвидше завершення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро", - наголошується у повідомленні.

Раніше НАБУ офіційно підтвердило, що затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури під час отримання 400 тисяч доларів хабаря "за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами".

++14:26++

Борис Джонсон приїхав на Київщину

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон приїхав на Київщину. Як повідомили в ефірі національного телемарафону, він відвідав Бучу та Бородянку.

++14:07++

Франція та Італія "перебувають в процесі завершення" постачання Україні системи протиповітряної оборони Samp/T, повідомив італійський міністр закордонних справ Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив на сьогоднішньому публічному заході, що "Німеччина продовжить підтримувати Україну, так довго і так всебічно, як це буде необхідно", повідомляє Reuters зазначаючи, що ці слова сказані через два дні після того, як ФРН не дала очікуваного добра на постачання Україні танків Leoprd під час зустрічі в форматі Рамштайн.

++13:39++

У британські розвідці вважають, що Росія матиме труднощі з укомплектування та оснащенням армії, яку вона планує збільшити до 1,5 мільйона осіб до 2026 року.

Це рішення, а також відновлення Московського і Ленінградського військових округів та створення нового армійського корпусу в Карелії поблизу фінського кордону свідчить, на думку військової розвідки Великобританії, про те, що керівництво РФ очікує військових загроз протягом майбутніх років. Про це йдеться в щоденному огляді, який публікує міністерство оборони Великобританії в Twitter.

++13:10++

Національне антикорупційне бюро України офіційно підтвердило, що затримало заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури під час отримання 400 тисяч доларів хабаря "за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами".

Напередодні видання "Українська правда" повідомило про затримання Василя Лозинського, який зараз виконує обов'язки міністра, за підозрою в отриманні хабаря при закупівлі генераторів.

++12:41++

Через вихідні, попри похолодання, всі обленерго отримали дещо більші, ніж вчора, ліміти споживання на електроенергію на добу. Вони складають графіки планових погодинних відключень на рівні цих лімітів, а якщо їх перевищують, то застосовують аварійні відключення, повідомляє національна компанія "Укренерго".

Там нагадують, що енергетична система України вже пережила 12 ракетних атак і 14 ударів дронами по енергооб'єктах. Крім цього, частина потужностей недоступна українській енергосистемі, бо знаходиться в окупації. "Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово окупованих територіях півдня також знаходиться і більшість вітрових та сонячних електростанцій", - пише компанія.

++12:12++

Лондон і Варшава наполягають на отриманні ЗСУ "Леопардів"

Великобританія хоче, щоб Україна отримала танки німецького виробництва. Про це заявив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі в інтерв'ю Sky News. "Звичайно, хотілося б, щоб українці мали на озброєнні такі машини як Leopard 2 (…) Я продовжуватиму ці розмови з нашими союзниками по НАТО, щоб сприяти передачі Україні найкращого військового обладнання, щоб допомогти їй захистити себе від цього жорстокого вторгнення", - сказав він. На запитання, чи робить Німеччина достатньо, щоби допомогти Україні, Клеверлі відповів, що хотів би бачити, як "кожен робить все можливе" у "найбільш відповідний для них спосіб".

Тим часом Польща назвала позицію Німеччини щодо танків Leopard неприйнятною. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький розкритикував в інтерв'ю агентству PAP рішення ФРН не постачати Києву свої танки. "Позиція Німеччини є неприйнятною. Минув майже рік з початку війни. Щодня гинуть невинні люди. Російські бомби сіють хаос в українських містах. Атакують цивільні об'єкти, вбивають жінок і дітей", - пояснив він.

++11:45++

Внаслідок російських обстрілів 21 січня поранення дістали 10 цивільних українців: по троє в Херсонській та Харківській областях, двоє - в Донецькій області, по одному - в Сумській та Запорізькій областях, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко з посиланням на дані від обласних військових адміністрацій.

++11:16++

Корупція на харчах для ЗСУ: міноборони звернеться до СБУ через статтю

Міністерство оборони звернеться до Служби безпеки України через публікацію про закупівлю харчів для українських військових за завищеними вдвічі-втричі цінами.

Міністр оборони України Олексій Резніков просить комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки заслухати інформацію про закупівлі харчування для військовослужбовців за участю представників НАБУ та ДБР. Фото: Sergei Supinsky/AFP

"Відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману. Міноборони готує матеріали до СБУ з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - ідеться в повідомленні міністерства. При цьому сказано, що міністерство проводить внутрішню службову перевірку, а у випадку виявлення порушень винні нестимуть відповідальність.

Також повідомляється, що міністр Олексій Резніков звернувся до голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням заслухати інформацію про закупівлі харчування для військовослужбовців за участі представників Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань. Детальнішу інформацію міністерство обіцяє за підсумками засідання комітету, орієнтовно - в понеділок, 23 січня.

++10:51++

Західні країни працюють над встановленням стелі цін на російські нафтопродукти, але ситуація на ринках складна і є ймовірність, що "все піде не за планом", заявила міністерка фінансів США Джанет Єллен.

За її словами, встановити граничні ціни для нафтопродуктів складніше, ніж для сирої нафти, враховуючи широкий діапазон різних товарів та важливість забезпечення стабільного постачання російського дизельного палива на ринок.

"Це складніше, але ми наполегливо працювали над тим, щоб зрозуміти, як досягти тих самих цілей. Знаєте, завжди є ймовірність того, що щось може піти не за планом, але ми дуже уважно вивчили ці ринки та віримо, що збираємося випустити набір обмежень, які досягнуть тих самих результатів, яких ми досягли з сирою нафтою", - сказала вона.

++10:23++

Якби Україна дозволила військам РФ легко взяти Бахмут на Донеччині, вона би заплатила в результаті набагато вищу ціну за ту, яку платить зараз за його оборону, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). "Бахмут сам по собі не має оперативного чи стратегічного значення, але якби російські війська взяли його порівняно швидко та легко, вони могли би розраховувати на розширення наступальних операцій, які змусили б Україну поспішно обладнати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості", - йдеться в щоденному огляді експертів. Вони зазначають, що Росія перекидає живу силу та техніку в район Бахмута з травня 2022 року, але поки що не досягла якихось оперативно значущих успіхів, які могли би серйозно загрожувати його обороні.

++09:56++

Французьке відділення російського державного пропагандистського телеканалу RT оголосило 21 січня про закриття через блокування рахунків у зв'язку з дев'ятим пакетом санкцій Європейського Союзу щодо РФ за війну проти України.

Про блокування рахунків RT France повідомила французька газета Le Monde 19 січня. Під санкційні обмеження потрапила керуюча компанія каналу, в зв'язку з чим пов'язані з нею рахунки були заблоковані.

Мовлення російських каналів RT і роботу пропагандистського агентства Sputnik обмежили в багатьох європейських країнах після початку повномасштабної війни Росії проти України - в березні 2022 року. Країни Балтії та Польща відкликали ліцензію у RT ще до початку війни. В міністерстві закордонних справ РФ заявили, що блокування рахунків RT France спричинить у відповідь заходи щодо французьких ЗМІ в Росії.

++09:29++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Війська РФ обстріляли Сумщину 166 разів 21 січня. 113 з цих атак здійснили по 21 населеному пункту. 93 обстріли здійснили з артилерії. Також росіяни завдали одного авіаційного удару. Один з 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню забрав життя цивільного, повідомляє Олександр Старух.

166 разів 21 січня. 113 з цих атак здійснили по 21 населеному пункту. 93 обстріли здійснили з артилерії. Також росіяни завдали одного авіаційного удару. Один з 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню забрав життя цивільного, повідомляє Олександр Старух. На Херсонщині через російські обстріли три людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Солдати РФ обстріляли територію області за день 49 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон атакували 13 разів, ведучи вогонь по житлових кварталах міста. Снаряди поцілили в державне підприємство, річковий порт, хлібокомбінат і будинки місцевих жителів, каже Ярослав Янушевич.

через російські обстріли три людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Солдати РФ обстріляли територію області за день 49 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон атакували 13 разів, ведучи вогонь по житлових кварталах міста. Снаряди поцілили в державне підприємство, річковий порт, хлібокомбінат і будинки місцевих жителів, каже Ярослав Янушевич. На Донеччині внаслідок російських обстрілів вчора дістали поранення двоє жителів Бахмута, інформує Павло Кириленко.

внаслідок російських обстрілів вчора дістали поранення двоє жителів Бахмута, інформує Павло Кириленко. На Харківщині в селі Ветеринарне отримав поранення і був госпіталізований 46-річний чоловік. Загалом за добу в області зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній та інших населених пунктах. У Куп'янську внаслідок обстрілів був пошкоджений молочно-консервний комбінат. "Від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років", - пише Олег Синєгубов.

в селі Ветеринарне отримав поранення і був госпіталізований 46-річний чоловік. Загалом за добу в області зафіксовані удари по Куп'янську, Вовчанську, Дворічній та інших населених пунктах. У Куп'янську внаслідок обстрілів був пошкоджений молочно-консервний комбінат. "Від мін та нерозірваних боєприпасів продовжують страждати мирні мешканці. Вчора в селі Кам'янка Ізюмського району на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє чоловіків 49 та 50 років", - пише Олег Синєгубов. На Дніпропетровщині армія РФ тричі за ніч обстріляла Нікопольський район. 30 снарядів були випущені по населених пунктах Марганецької громади. В Марганці понівеченi ліцей, промислове підприємство, насосна станція водоканалу та адміністративна будівля. В селі поряд снаряди пошкодили лінію електропередач, внаслідок чого пів тисячі родин залишилися без світла. Люди не постраждали, розповідає Валентин Резніченко.

++09:00++

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Соборності.

"Ця історична подія передала наступним поколінням українців дві мудрості. Якщо не припиняти боротьбу, рано чи пізно єдину й незалежну державу буде відновлено. Якщо не досягти справжньої єдності, незалежність буде втрачено. Ми завжди знали про першу мудрість. А 24 лютого довели, що засвоїли другу", - сказав він.

++08:24++

Новий міністр оборони Німеччини анонсував поїздку до України

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус планує відвідати Україну до весни. Про це він повідомив в інтерв'ю Bild am Sonntag.

Відповідаючи на запитання, куди він вирушить на новій посаді в першу чергу, Пісторіус сказав: "Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться протягом наступних чотирьох тижнів".

Міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус (ліворуч), США Ллойд Остін (посередині) та України Олексій Резніков (праворуч). Фото: Wolfgang Rattay/REUTERS

За інформацією видання Business Insider, колишня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрех, яка пішла у відставку 16 січня, заборонила проводити інвентаризацію наявних у збройних сил Німеччини танків Leopard, бо це можна було б інтерпретувати як готовність Берліна передати їх Києву.

Пісторіус розпорядився провести ревізію парку танків Leopard у країні наступного дня після початку виконання обов'язків. "Щоби бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п'ятницю (20 січня. - Ред.) перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо станеться найгірше", - сказав він.

За даними Der Spiegel, у розпорядженні міноборони ФРН ще на початку літа 2022 року був список танків Leopard, постачання яких Києву може розглянути Берлін. У збройних сил Німеччини на той момент було 312 Leopard 2 різних серій, для доставки в Україну підходять 19 моделей. Якщо німецький уряд погодиться на постачання, то німецькі моделі можна було би поєднати з моделями з інших європейських країн, однак зібрати таку партію допомоги непросто з технічного боку - більшість танків Leopard 2 у Європі оснащені гідравлічним управлінням вежею, тоді як у моделей збройних сил ФРН воно електричне, зауважує видання.

++07:55++

Російські війська завдали 21 січня одного ракетного та 27 авіаційних ударів, а також здійснили 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних силу України.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і трьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів, а підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження російських окупаційних сил.

++07:26++

У Фінляндії заморозили російські активи на 200 мільйонів євро

У рамках санкцій щодо РФ у Фінляндії заморозили російські активи на 187 мільйонів євро, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на дані управління зі стягнення боргів. "Це нерухомість, акції, машини, яхти, літаки. Найрізноманітніше майно, яке має цінність", - розповів начальник відділу санкцій міністерства закордонних справ Фінляндії Піа Сааріваара.

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