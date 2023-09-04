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ISW: ЗСУ просунулись під Бахмутом та на Запоріжжі

Роман Губа
4 вересня 2023 р.

Аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що мінні поля на наступних лініях оборони російської армії не такі щільні.

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Український військовий поблизу Бахмута
Український військовий поблизу БахмутаФото: Libkos/AP/picture alliance

Американський Інститут вивчення війни (ISW) підтвердив у зведенні від понеділка, 4 вересня, просування українських військ у районі Бахмута та на заході Запорізької області. "Український Генштаб повідомив, що українські сили ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямі (захід Запорізької області). Геолокаційні кадри, опубліковані 2 та 3 вересня, свідчать про те, що українські війська контролюють південну частину Кліщіївки. Прессекретар Таврійського угруповання військ Олександр Штупун, що українські сили досягли успіхів у напрямку Вербового (18 км на південний схід від Оріхового)", - ідеться у зведенні ISW.

У ньому також наводиться заява командувача Таврійського угрупування ЗСУ генерала Олександра Тарнавського, за словами якого Росія витратила 60 відсотків сил і коштів на спорудження першої лінії оборони, яку прорвали українські війська, і лише по 20 відсотків - на дві інші, розташовані на південь. "Заява Тарнавського підтверджує попереднє спостереження ISW, що російські війська, можливо, не проводили таку ж складну підготовку на наступних оборонних рубежах, зокрема щодо щільності мінних полів", - пишуть аналітики.

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Український військовий поблизу Бахмута

ISW: ЗСУ просунулись під Бахмутом та на Запоріжжі

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