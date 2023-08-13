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ISW: ЗСУ поки не сформували плацдарм на лівому березі Дніпра

Роман Губа
1 год. тому

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що на лівому березі Дніпра поки діють невеликі групи українських військових.

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Українські військові у Херсонській області. Листопад 2022
Українські військові у Херсонській області. Листопад 2022Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Українські сили поки, очевидно, не сформували плацдарм на лівому березі Дніпра, пише у свіжому аналітичному огляді американський Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики звертають увагу на безліч повідомлень у російських Telegram-каналах, де описується висадка сил Збройних сил України та зайняття ними позицій на контрольованому Росією березі. З повідомлень російської сторони випливає, що на лівому березі поки що діють невеликі групи українських військових, переважно легка піхота, яка зайняла "напівстійкі позиції", пише ISW.

Жодне джерело поки не повідомляло, що сили ЗСУ тут мають важку техніку або транспорт, необхідний для наступальних операцій, вказують аналітики. "ISW продовжить давати консервативну оцінку ситуації на лівому березі в   Херсонській області  доти, доки не виявить візуального підтвердження постійної присутності України", - наголошують автори зведення.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр напередодні заявила, що "підстав для ажіотажу" у зв'язку із ситуацією на лівому березі Дніпра немає. "Для того, щоб там висадитися, не бути знищеним та ще й закріпитися, потрібно зачистити територію та відкинути ворога. Ми бережемо людей, тому працюємо контрбатарейно", - написала вона в Telegram і додала, що поки "певні підрозділи виконали певне завдання". 

Удари по мостах як умова для контрнаступу

Раніше аналітики ISW зазначали, що ЗСУ прагнуть створити умови  для майбутніх вирішальних контрнаступальних операцій і атакують мости, що поєднують анексований Крим і окуповану частину Херсонщини. Через це російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні шляхи. 

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Українські військові у Херсонській області. Листопад 2022

ISW: ЗСУ поки не сформували плацдарм на лівому березі Дніпра

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