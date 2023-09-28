ISW: ЗСУ, ймовірно, просунулися біля Вербового на Запоріжжі

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські війська, ймовірно, захопили російську смугу траншей довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового.

Сили оборони України незначно просунулися поблизу Бахмута у Донецькій області та на заході Запорізької області, пише американський Інститут вивчення війни (ISW ) у зведенні за середу, 27 вересня.

Так, згідно з опублікованими 26 вересня геолокаційними кадрами, українські військові просунулися в районі Оріхово-Василівки, що за 10 кілометрів на північний захід від Бахмута в Донецькій області. Інші кадри, як зазначають аналітики, вказують, що російські сили, ймовірно, більше не контролюють смугу траншей довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового, що за 16 кілометрів на південний схід від Оріхова у Запорізькій області.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 26 вересня, показують, як російський безпілотник завдає удару по українській піхоті в траншеї на захід від Вербового, а використання росіянами безпілотників для боротьби з цими українськими силами вказує на те, що російські сили, ймовірно, більше не присутні на смузі траншей довжиною приблизно один кілометр на захід від Вербового", - повідомляє ISW із посиланням на відкриті джерела.

Крім того, як пише ISW, представник окупаційної влади Запорізької області Володимир Рогов 26 вересня повідомив, що щонайменше чотири українські роти зі значною кількістю техніки увірвалися на позиції росіян на лінії Роботине-Вербове після масованого артилерійського обстрілу.

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Загалом ситуація біля Вербового залишається незрозумілою, зауважують аналітики Інституту. Російські військові блогери стали помітно менш детально повідомляти про російську активність на цій лінії фронту, а також не повідомляють новини про російські невдачі, додали в ISW.

Генштаб: Війська РФ безуспішно намагались відновити позиції в районі Роботиного

Водночас генеральному штабі збройних сил України (ЗСУ) зранку 28 вересня повідомили, що українські захисники продовжують і далі ведуть оборону на сході та півдні країни, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та наступальні дії на Бахмутському напрямку. "Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у ранковому зведенні генштабу.

Зокрема, в Донецькій області на Бахмутському напрямку українські військові успішно відбили атаки війск РФ в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка, Андріївка, в районі Рівнополя на Шахтарському напрямку та в районі Первомайського на Авдіївському. Також в районі Мар'їнки протягом минулої доби війська РФ здійснили 13 невдалих спроб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. На Запорізькому напрямку російські війська намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного, але успіху не мали, зазначають в генштабі.

Загалом протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Війська РФ завдали двох ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях українських військ, так і по цивільних об'єктах України, повідомили у генштабі ЗСУ.