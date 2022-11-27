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ЗСУ стріляють по позиціях росіян поблизу Бахмута на Донеччині
ЗСУ стріляють по позиціях росіян поблизу Бахмута на Донеччині (ілюстративне фото)Фото: LIBKOS/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

ISW: Темп військових операцій зросте наступними тижнями

Віолетта Чайковська | Ольга Журавльова
47 хв. тому

277-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 27 листопада.

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24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 27 листопада (час київський).

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Генштаб ЗСУ: РФ готується до чергової хвилі прихованої мобілізації з 10 грудня

За 26 листопада Росія завдала двох ракетних ударів по цивільних об'єктах міста Дніпро та здійснила 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і цивільних об'єктах, зокрема, міста Херсон. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). "Українські ракетники та артилеристи за минулу добу вразили два пункти управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також один інший важливий об'єкт противника", - йдеться в ньому.

За добу ЗСУ відбили атаки російських солдатів у районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Мар'їнка, Верхньокам'янське, Спірне - Донецької. За даними генштабу, РФ продовжує перегрупування військ для посилення підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках російська армія продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ обороняються. "За наявною інформацією, в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення з 10 грудня поточного року чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - пише генштаб.

++07:14++

ISW: Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями

Темп військових операцій в Україні зросте наступними тижнями, прогнозують аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони пояснюють це зниженням температури повітря та замерзанням ґрунту.

Як зазначають експерти, останніми днями темп сповільнився, адже операції ускладнені зливами і, відповідно, болотами. Водночас у ISW поки не впевнені, чи готується якась зі сторін до відновлення великих наступальних чи контрнаступальних операцій після похолодання. 

Як Херсонщина повертається до життя після звільнення

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ISW: Темп військових операцій зросте наступними тижнями

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