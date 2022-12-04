ISW: Темп військових операцій зросте найближчими тижнями

284-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 4 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 3 грудня.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 4 грудня (час київський).

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Президент РФ Володимир Путін - не щирий, коли каже про бажання відновити переговори з Україною, вважає заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. За її словами, "дипломатія - мета кожного", але для цього потрібно мати готового до переговорів співрозмовника. "Абсолютно зрозуміло, з атак на енергетику, риторики Кремля та його загального підходу, що Путін - не щирий і не готовий до цього", - сказала Нуланд, яка 2 грудня перебувала з візитом у Києві.

Заступниця держсекретаря зазначила, що про небажання Кремля перейти до дипломатії свідчить також його реакція на заяву президента США Джо Байдена: якщо Путін зацікавлений у припиненні війни, Вашингтон готовий це обговорювати. Там заявили, що пошук ґрунту для переговорів ускладнює невизнання з боку США анексії українських територій Росією. За словами Нуланд, така реакція показує, наскільки Москва "несерйозна".

++08:35++

У Зеленського відреагували на слова Макрона про гарантії безпеки для Росії

Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки, заявив голова фракції провладної партії "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія після того як президент Франції Еммануель Макрон сказав, що Захід повинен подумати, як задовольнити потребу РФ у гарантіях безпеки, якщо російський президент Володимир Путін погодиться на перемовини про припинення війни в Україні.

"Достатньо покинути територію нашої країни, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців, добровільно здати ядерну зброю. Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія у Telegram.

++08:05++

Перше судно гуманітарної ініціативи "Зерно з України" доправило збіжжя до Ефіопії

Перше судно з гуманітарної програми Grain from Ukraine доправило збіжжя до Ефіопії - 25 тисяч тонн української пшениці, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Другий корабель завершує завантаження в порту "Чорноморськ" і має наступного тижня вирушити до Ефіопії з 30 тисячам тонн пшениці на борту. Третє судно доправить 25 тисяч тонн пшениці у Сомалі.

++07:42++

Протягом минулої доби Росія завдала 10 ракетних і 16 авіаційних ударів, а також здійснила понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове на Харківщині та Краматорськ на Донеччині. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - попереджують в генштабі.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар'їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

"Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки. Крім того, в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою", - пише генштаб.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямку російські солдати обороняються.

Українська авіація, серед іншого, завдала вчора трьох ударів по російських позиціях зенітно-ракетних комплексів. Українські військові збили російський літак "Су-25" та безпілотник типу "Орлан-10". Ракетні війська та артилерія склад боєприпасів окупантів, а також район зосередження їхніх засобів артилерії.

++07:27++

ISW: Темп військових операцій пришвидшиться найближчими тижнями

Бойові дії на сході України найближчим часом, ймовірно, активізуються, оскільки через похолодання земля промерзла і погодні умови сприяють контрнаступальним і маневровим діям. "Ані росіяни, ані українці навряд чи припинять наступальні операції в один із найбільш оптимальних періодів року для ведення механізованої маневрової війни в цьому регіоні", - йдеться у щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики також звертають увагу на те, що 3 грудня український спецпідрозділ аеророзвідки "Карлсон" оприлюднив відео, на якому українські військові висаджуються з катерів, імовірно на східному березі Дніпра, і підіймають український прапор. "Встановлення позицій вздовж східного берега річки, ймовірно, створить умови для майбутніх наступальних операцій України в окупованій Херсонській області, якщо українські війська вирішать просуватися в цьому напрямку на півдні", - зауважують в ISW.