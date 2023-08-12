ISW: РФ зберігатиме інтенсивність ударів дронами по Україні

Аналітики зазначають, що Росія тепер самостійно виробляє дрони-камікадзе, і це дозволить їй зберегти інтенсивність ударів по Україні.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Оборонно-промисловий комплекс Росії почав виробляти безпілотні літальні апарати (БПЛА) "Герань-2", модифіковану версію іранських безпілотників "Shahed 131/136", пише у своєму звіті від 11 серпня американський Інститут вивчення війни (ISW).

На думку аналітиків, ця обставина дозволить Росії зберегти або потенційно збільшити кількість ударів дронами по Україні.

ISW посилається на представників компанії Conflict Armament Research (CAR), які оглянули уламки двох безпілотників-"шахедів" і дійшли висновку, що вони вироблені в Росії, а не в Ірані.

Раніше речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк зазначала, що українські військові знайшли кириличне маркування на безпілотниках “Shahed”, що вказує на використання безпілотників російського виробництва.

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Нагадаємо, Росія активно використовує дрони-камікадзе з 2022 року. Ними завдаються удари по військовій та цивільній інфраструктурі. Їхня особливість полягає у тому, що завдяки їх відносно невеликій вартості, ними можна "вивідувати" українські системи протиповітряної оборони.

У липні 2022 року адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулась до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

Після підтвердження використання РФ іранських безпілотників Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

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