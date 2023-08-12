  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

ISW: РФ зберігатиме інтенсивність ударів дронами по Україні

Роман Губа
2 год. тому

Аналітики зазначають, що Росія тепер самостійно виробляє дрони-камікадзе, і це дозволить їй зберегти інтенсивність ударів по Україні.

https://p.dw.com/p/4V5VZ
Іранський дрон-камікадзе
Іранський дрон-камікадзеФото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Оборонно-промисловий комплекс Росії почав виробляти безпілотні літальні апарати (БПЛА) "Герань-2", модифіковану версію іранських безпілотників "Shahed 131/136", пише у своєму звіті від 11 серпня американський Інститут вивчення війни(ISW).

На думку аналітиків, ця обставина дозволить Росії зберегти або потенційно збільшити кількість ударів дронами по Україні.

ISW посилається на представників компанії Conflict Armament Research (CAR), які оглянули уламки двох безпілотників-"шахедів" і дійшли висновку, що вони вироблені в Росії, а не в Ірані.

Раніше речниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк зазначала, що українські військові знайшли кириличне маркування на безпілотниках “Shahed”, що вказує на використання безпілотників російського виробництва.

Читайте також: Чим небезпечні для України іранські дрони і як їх збивають

Нагадаємо, Росія активно використовує дрони-камікадзе з 2022 року. Ними завдаються удари по військовій та цивільній інфраструктурі. Їхня особливість полягає у тому, що завдяки їх відносно невеликій вартості, ними можна "вивідувати" українські системи протиповітряної оборони. 

У липні 2022 року адміністрація президента США повідомила, що Росія звернулась до Ірану з проханням надати їй сотні бойових безпілотників для застосування у війні проти України.

Після підтвердження використання РФ іранських безпілотників Київ позбавив посла Ірану акредитації та скоротив кількість акредитованого персоналу в посольстві цієї країни.

Міністерство закордонних справ Ірану заперечувало нібито "безпідставні претензії" США щодо постачання дронів РФ і запевняло, що Тегеран робить все можливе, щоби закінчити війну в Україні політичним шляхом.

Читайте також: Звідки у Росії дрони?

Дрони-камікадзе Shahed-136: що відомо і як з ними боротися

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.understandingwar.org
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Військові Бундесверу у Литві

Вільнюс закликає Берлін збільшити присутність Бундесверу

Політика13 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Позитивний тест на коронавірус

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

COVID: що відомо про варіант коронавірусу EG.5 "Ерида"

Здоров'я21 хв. тому
Ракети Taurus, підвішені до літака Tornado

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Taurus: на що здатні ці крилаті ракети і чим вони небезпечні

Конфлікти16 год. тому
Транспортування ракети з "Луною-25" на космодромі "Східний", 8 серпня

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

Політика18 год. тому
Біженець з Іраку Салван Моміка спалює Коран у Стокгольмі 28 червня 2023 року

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Конфлікти20 год. тому
Штаб-квартира німецької розвідувальної служби BND у Берліні

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Конфлікти20 год. тому
Жнива в окупованій частині Запорізької області

Що відбувається на світовому ринку зерна?

Що відбувається на світовому ринку зерна?

Економіка23 год. тому
На головну сторінку