ISW: РФ використовує мовчання Києва для дезінформації

191-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 3 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 вересня. На цій сторінці DW розповідає (оновлюється) про події суботи, 3 вересня (час київський).

++12.29++

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що вранці в суботу в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищено вертоліт російських окупаційних сил Ка-52 "Алігатор", а також безпілотний літальний апарат "Форпост". "Близько 10.30 в Донецькій області зенітними ракетними підрозділами знищений черговий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор" і безпілотний літальний апарат "Форпост", йдеться в повідомленні в Telegram-каналі командування.

++11.53++

Британська розвідка констатує, що нинішня наступальна операція українських військових на Херсонщині, схоже, стала певною тактичною несподіванкою для противника, що може дещо обмежити змогу командування РФ у застосуванні резервів. Про це йдеться в актуалізованому огляді міноборони Великобританії про перебіг війни в Україні, оприлюдненому в Twitter. Автори аналізу визнають, що нинішні наступальні дії українських військових мають "обмежені задачі, проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись вадами в логістиці, управлінні й командуванні у російській армії". А що бої тривають також і на Донбасі та на Харківському напрямку, то "найближчими днями ключовим завданням для російського командування буде питання, куди спрямувати ті оперативні резерви, які вони спроможні зібрати", зазначають автори огляду.

++11.02++

Москва і надалі проводить офіційними та неофіційними каналами кампанію дезінформації про перебіг українського контрнаступу. Російські блогери та чиновники, користуючись мовчанням української сторони у зв'язку з перебігом боїв на півдні, стверджують, що контрнаступ провалився, а операція з деокупації лише шкодить самій Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) . При цьому аналітики вказують, що мета контрнаступу не може бути досягнута відразу, а цей факт також використовується російською пропагандою.

++10.12++

Унаслідок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну загинуло щонайменше 380 дітей, повідомив Офіс генпрокурора в Telegram-каналі. "Більше ніж 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії (...). Станом на ранок 3 вересня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 380. Не зазнали змін і дані щодо поранених - 737", - йдеться в повідомленні. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46. Ці цифри не остаточні, визнають у відомстві, оскільки триває робота з встановлення точної кількості жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

++09.56++

Слов'янськ знову зазнав російських обстрілів. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook. "Місто знову обстріляли. Гучно було на околицях. У Билбасівці постраждали приватні будинки на вул. Шкільній та Ясеневій. На вул. Літературній "приліт" у КАТП. На щастя, обійшлося без жертв", - повідомив посадовець. Інформація про пошкодженя об'єктів наразі уточнюється.

++09.35++

Німеччина дала згоду на запропоновану Києвом кандидатуру нового посла України в ФРН, який замінить на цій посаді Андрія Мельника. Ним стане Олексій Макєєв, повідомили спершу з посиланням на неназвані джерела в дипломатичних колах німецькі видання Welt am Sonntag і Spiegel, а згодом цю інформацію підтвердили й у МЗС ФРН. Як зазначили в відомстві, федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився на призначення Олексія Макєєва новим послом, передає AFP. З травня 2020 року Олексій Макєєв працює на посаді спецпредставника МЗС із санкційної політики та є членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. 47-річний Макєєв працює на дипломатичній службі з 1996 року. Відомо, що він, так само як і його попередник на посаді Андрій Мельник, добре володіє німецькою мовою.

++08.24++

ЗСУ відбили атаки російських окупаційних військ у напрямку Бахмутського, Кодеми, Зайцевого, Авдіївки, Мар'їнки та Времівки, повідомили у Генштабі ЗСУ. Зазначається, що із настанням сутінків росіяни активізувалися на бахмутському, авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках. Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар'їнка та Времівка, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++08.12++

Минулої доби внаслідок обстрілів військами РФ населених пунктів на Донеччині загинули троє людей, ще троє поранені, повідомив голова ОВА Павло Кириленко. "За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: у Зайцевому, Вугледарі та Богоявленці. Ще 3 людини отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram-каналі. Посадовець визнав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

++07.57++

У ніч проти суботи, 3 вересня, російські окупаційні сили атакували крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією Дніпровський, Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни атакували область крилатими ракетами, "Градами" та важкою артилерією…", - написав посадовець у Telegram-каналі. Зокрема, у Дніпровському районі ЗСУ збили усі п'ять російських ракет, націлені на Дніпро. Падіння уламків спричинило кілька пожеж. Полум'я пожежники загасили. Ніхто не постраждав. По Нікопольському району завдали ударів російські "Гради" та важка артилерія. Обійшлося без загиблих і поранених. У Нікополі без руйнувань. У Марганці понівечено кілька будинків, господарських будівель, автомобілів та газопроводів. У Криворізькому районі під ворожий вогонь потрапила Широківська громада. Є руйнація приватних будинків, але люди неушкоджені, наголосив чиновник.

Читайте також: День незалежності під обстрілами: на Дніпропетровщині 16 загиблих

++07.35++

2 вересня на південному напрямку ЗСУ знищили командно-спостережний пункт 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади в Снігурівці, понтонну переправу, 3 склади боєприпасів поблизу Козацького, два пункти боєпостачання, 106 військових РФ і близько 60 одиниць техніки. У полон взято 3 російських військових, 4 одиниці техніки та зброю противника, повідомили в нічному зведенні в Оперативному командуванні "Південь".

Незалежних підтверджень цих даних немає.

++07.22++

У ніч проти суботи російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Уночі був ракетний обстріл Новобаварського району. Прилетіло поряд з однією зі шкіл Харкова. Постраждалих немає. У школі вибиті шибки", - написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

++07.10++

ООН перебуває "в тісному контакті" з владою США з питань видачі віз для російської делегації, яка має вирушити до Нью-Йорка на Генасамблею ООН 20 вересня, заявив генсек організації Антоніу Гутерріш. "Ми активно працюємо з місією США над візами для делегацій на майбутній зустрічі в штаб-квартирі ООН і підтримуємо зв'язок з місією щодо конкретних випадків, доведених до нашого відома. Ми робимо це і в цьому випадку", - сказав Гутерріш.

Як зазначає агентство dpa, США зобов'язані дозволити в'їзд до країни дипломатам та членам урядових делегацій, які прямують на саміт до штаб-квартири ООН. Але навіть у разі видачі віз свобода пересування дипломатів може бути обмежена кількома кварталами навколо будівлі ООН. Тим часом за словами постпреда Росії при ООН Василя Небензі, на 1 вересня ніхто з 56 членів російської делегації ще не отримав американської візи.

Росія подавала запит на отримання 56 віз для глави МЗС РФ Сергія Лаврова та інших членів російської делегації для участі в сесії Генасамблеї ООН.

