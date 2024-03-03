РФ готова втрачати літаки задля успіхів біля Авдіївки - ISW

Росія, схоже, готова й надалі нести втрати у авіації задля досягнення тактичних успіхів на Сході України уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, ідеться у звіті Інституту вивчення війни.

Російська Федерація, схоже, готова й надалі нести втрати у авіації задля досягнення тактичних успіхів на Сході України уздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за суботу, 2 березня.

"Попередні втрати російських літаків спонукали російські сили тимчасово зменшити авіаційну діяльність по всій Україні, але зростання втрат російської авіації в Україні останніми тижнями поки що не змусило російські сили значно знизити активність тактичної авіації", - йдеться у звіті.

За оцінкою ISW, армія РФ тимчасово встановила обмежену та локалізовану перевагу в повітрі протягом останніх днів захоплення Авдіївки.

"Російські війська, ймовірно, намагаються відновити цю обмежену та локалізовану перевагу в повітрі, щоб підтримати тактичний російський наступ у напрямку Авдіївки, і вирішили, що продовження наступальних операцій за підтримки з повітря переважує ризик втрати більшої кількості літаків", - зазаначається у звіті ISW.

Також американські аналітики продовжують вважати, що повідомлення про втрату 15 літаків і, можливо, кількох добре підготовлених пілотів протягом приблизно двох тижнів є значними для російської армії, враховуючи, що Росія, ймовірно, має близько 300 різних винищувачів компанії "Сухой".

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Раніше міністерство оборони України повідомляло про те, що протягом лютого 2024 року Повітряні сили збили 13 російських військових літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, два винищувачі Су-35 та літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Також у Повітряних силах зазначили, що у п'ятницю, 1-го березня, близько 09:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами. 2 березня Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ) застосували зенітні керовані ракети по двох російських літаках Су-34 та Су-35, за словами командувача ПС ЗСУ Миколи Олещука, підтвердилося збиття Су-34.