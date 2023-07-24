ISW: ПВК "Вагнер" не становить загрози для Польщі чи України

Найманці ПВК "Вагнер" у Білорусі не мають важкого озброєння і не становлять нині загрози Польщі чи України, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Президент Росії Володимир Путін та правитель Білорусі Олександр Лукашенко посилили інформаційні операції, стверджуючи про нібито невдалий контрнаступ України та загрозу з боку найманців приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" для Польщі. Про це ідеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від понеділка, 24 липня.

Зазначається, що нині немає жодних ознак того, що "вагнерівці" у Білорусі мають важке озброєння, необхідне для проведення серйозного наступу на Україну чи Польщу. Аналітики Інституту нагадують, що умовою угоди про припинення заколоту "ванерівців" у Росії була передача важкої зброї міністерству оборони РФ. Також, згідно з супутниковими знімками Maxar, на головній базі "Вагнера" в білоруському місті Цель перебувають сотні легкових автомобілів, невеликих вантажівок і приблизно 35 напівпричепів. "Сили "Вагнера" в Білорусі не становлять військової загрози для Польщі чи України, доки вони не будуть переоснащені механізованою технікою. Навіть тоді вони не становлять серйозної загрози для НАТО", - доходять всиновку в ISW.

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Крім того, аналітики Інституту спростовують заяви Лукашенка та Путіна про нібито провал контрнаступу України. За оцінкою ISW, ще занадто рано оцінювати контрнаступ, оскільки Україна досі "має значні незадіяні підготовлені сили та зберігає здатність розпочинати вирішальні операції у час і в місці, які вона вибере".

Україна продовжує контрнаступальні операції

Водночас ISW констатує, що Україна продовжує контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, просуваючись вперед. Так, 22 липня Сили оборони України "просунулися в західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей у районі Старомайорського, приблизно на дев'ять кілометрів на південь від Великої Новосілки". Також ISW з посиланням на російські джерела, вказує на просування України в районі Прютного.

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Крім того, Україна домоглася незначного просування в західній частині Запорізької області в районі Кам'янського, зауважують аналітики Інституту.