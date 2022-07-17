ISW: Путін, ймовірно, наказав захопити всю Харківську область

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ російським військам захопити Харків та решту неокупованої області, попри невеликі шанси на успіх, припускають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це йдеться у щоденному зведенні організації, який оприлюднили у суботу, 16 липня.

Аналітики наголошують, що їхнє припущення про такий наказ - це гіпотеза, а не оцінка ситуації, оскільки "докази та індикатори (такого наказу. - Ред.) обмежені та непрямі".

Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив російським військам повністю окупувати область, ISW називає спроби захопити село Дементіївка на півночі Харківської області, яке "не має великого значення для захисту території Росії від наступальних дій української армії".

Крім того, аналітики вказують на аудіозапис, який Головне управління розвідки міністерства оборони України називає перехопленою розмовою російського військовослужбовця з його матір'ю. Чоловік на записі скаржиться, що його командир, який "хоче зайти до Харкова", не зважає на втрати особового складу.

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ISW: Росія готується до тривалої окупації Харківської області

Аналітики ISW зазначають, що проросійський голова окупаційного уряду Харківської області Віталій Ганчев та голова самопроголошеної "ЛНР" Леонід Пасічник підписали 16 липня угоду про взаємну співпрацю та оборону. Це "вказує на те, що російська влада в Харківській області створює умови для довгострокової окупації", пише ISW.

На думку аналітиків, російські сили можуть активізувати спроби наземних атак на північ від Харкова найближчими днями, але навряд зможуть досягти значних територіальних успіхів.

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Що на це кажуть у Києві

Коментуючи відповідну гіпотезу ISW радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія не має жодного реального шансу захопити українські території, а єдиний план Москви - "вбивати, знищувати та палити наші землі".

"Тому єдиний шлях - закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-який інший шлях інше веде до безкінечної війни, бомбардувань та загрози нових анексій", - написав Подоляк у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня стверджував, що Росія готується поновити штурм другого за величиною міста країни.