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Путін під час візиту до окупованого району Херсонської області України
Путін під час візиту до окупованого району Херсонської області УкраїниФото: Kremlin.ru via REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

ISW: Путін шукає цапів-відбувайлів перед контрнаступом ЗСУ

Ольга Лебедєва | Аліна Коломієць
1 год. тому

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), візит Путіна на тимчасово окуповані РФ території України переслідував одразу кілька цілей.

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Візит президента Росії Володимира Путіна до штабів двох російських військових угруповань на тимчасово окупованих РФ територіях Луганської та Херсонської областей України мав декілька цілей, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). 

У свіжому щоденному огляді, опублікованому в середу, 19 квітня, експерти пишуть, що Путін продовжував зображати себе "лідером воєнного часу" в очікуванні запланованого контрнаступу Збройних сил України (ЗСУ).

Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що візит відбувся 17 квітня - наступного дня після Великодня. Водночас в одному з опублікованих відеозаписів чути, як Путін каже, що Великдень наближається. Це дозволяє припустити, що поїздка відбулась раніше, зазначається в звіті ISW.

Інформаційна контратака Кремля?

Експерти інституту не виключають, що Кремль навмисно опублікував інформацію про візит Путіна, щоби затьмарити в новинному просторі повідомлення про поїздку президента України Володимира Зеленського в Авдіївку, розташовану на лінії фронту.

В ISW звертають увагу на критику російських "військових блогерів", які заявляють, що президент РФ, на відміну від українського, не з'являється у районах бойових дій. При цьому на кадрах з геолокацією видно, що Путін відвідав Арабатську Стрілку на південному заході Херсонщини, розташовану не менш ніж за 130 кілометрів від лінії фронту, наголошується в огляді.

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Путін шукає "цапів-відбувайлів" - ISW

"Візит Путіна, ймовірно, також був спрямований на публічне виявлення потенційних цапів-відбувайлів перед запланованим українським контрнаступом", - вважають американські аналітики.

Вони вказують, що перед російським президентом відзвітували командувач Повітряно-десантних військ (рос. - ВДВ. - ред.) Михайло Теплинський, командувач російським угрупуванням військ "Днепр" Олег Макаревич, генерал-полковник Олександр Лапін та інші неназвані воєначальники й офіцери. "Ймовірно, Путін навмисно виділив Теплинського та Макаревича як командирів, які відповідають за південь України, а Лапіна - як командира, який займається Луганським напрямком", - пише ISW.

18 квітня Кремль опублікував заяву про поїздку Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини. Це була друга поїздка російського президента у захоплені РФ регіони України з початку повномасштабного вторгнення. У березні - трохи більше доби після видачі ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом (МКС) - він Путін приїздив у Маріуполь .

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