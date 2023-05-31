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КонфліктиРосійська Федерація

ISW: Путін применшує значення атаки дронів на Москву

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Аналітики американського інституту вивчення війни зазначають, що атака Москви безпілотниками викликала неоднозначну реакцію в російському інформаційному просторі. Влада США збирає інформацію про те, що трапилось.

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Наслідки атаки дронів на Москву 30 травня 2023 року
Наслідки атаки дронів на Москву 30 травня 2023 рокуФото: Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images

Президент Росії Володимир Путін спробував применшити значення атаки дронів на Москву, щоб "не показувати, наскільки обмежені його можливості вжити проти України заходів у відповідь", пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному огляді, оприлюдненому в середу, 31 травня.

Путін заявив, що удари безпілотниками по Москві стали відповіддю Києва на російські повітряні удари по штабу Головного управління розвідки міністерства оборони України "два-три дні тому". За його словами, Україна намагалась спровокувати відповідь та змусити Росію "віддзеркалити" свої дії. "Акцент на минулих і поточних ракетних ударах, імовірно, є спробою показати, що РФ нібито вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно реагувати на "подальші українські провокації", - вважають експерти ISW. 

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Путін також зазначив, що, хоча московські системи протиповітряної оборони (ППО) "спрацювали нормально", Росії все ще потрібно працювати над їхнім удосконаленням. "Це примітна спроба випередити критику з боку російських ультранаціоналістів, які критикують неефективність російських систем ППО в Москві та вздовж російських прикордонних районів з Україною", - пишуть аналітики.

За їхніми спостереженнями, атака дронами Москви викликала неоднозначну реакцію в російському інформаційному просторі: деякі публічні особи запевняли, що "українські сили поспішно здійснили атаку" з незначним ефектом, інші звинуватили міністерство оборони РФ у нездатності реально захистити Росію.

Білий дім збирає інформацію

Влада США офіційно не коментувала атаку. Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила на брифінгу, що Сполучені Штати продовжують збирати інформацію. 

Вона наголосила, що США "не підтримують атаки всередині Росії" та виступають проти використання американської зброї на території РФ, але додала, що достеменно не відомо, що саме сталось.

Нагадаємо, в Росії кажуть, що Москву атакували українські безпілотники, "виконані за схемою "качка", дальність яких може досягати до тисячі кілометрів.

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Наслідки атаки дронів на Москву 30 травня 2023 року

ISW: Путін применшує значення атаки дронів на Москву

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