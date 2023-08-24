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ISW: Путін "майже напевно" наказав збити літак Пригожина

Євгенія Наконечна
24 серпня 2023 р.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент Росії, найвірогідніше, віддав наказ про збиття літака ватажка ПВК "Вагнер".

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Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і президент РФ Володимир Путін
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і президент РФ Володимир ПутінФото: picture alliance

Президент Росії Володимир Путін "майже напевно" віддав наказ військовому командуванню РФ збити літак засновника приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина, пише американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому огляді ввечері у середу, 23 серпня.

Аналітики називають такий крок "публічною спробою відновити своє панування і помститися за приниження, яке збройний заколот "Групи Вагнера" 23-24 червня заподіяв Путіну і російському міноборони". Уся російська політична і силова сфера, ймовірно, розглядала виживання Пригожина після спроби заколоту ПВК лише у зв'язці з рішенням Путіна, підкреслюють автори звіту.

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Міністерство оборони РФ і Кремль "послаблюють авторитет Пригожина" з того моменту, коли відбулася спроба заколоту, зазначають експерти ISW. Деякі командири "Групи Вагнера" нещодавно, судячи з усього, перейшли в ПВК "Редут", пов'язану з міноборони Росії, вказують аналітики. Це дає змогу припустити, що зусилля Кремля і міноборони Росії з відокремлення деяких бойовиків ПВК "Вагнер" від вірних Пригожину найманців частково увінчалися успіхом, додають укладачі звіту.

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Коментуючи звістки про катастрофу літака Пригожина, президент США Джо Байден заявив, що не здивувався цьому. "Можу нагадати, що коли ви ж мене про це запитували, я сказав, що на його (Пригожина. - Ред.) місці слідкував би, на чому пересуваюся. Що саме сталося, не знаю, але я не здивований. У Росії мало відбувається такого, за чим не стояв би Путін", - сказав Байден журналістам.

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"До сьогоднішнього дня стало очевидно, що Путін нікому не прощає власний тваринний терор. А саме - тому, хто обнулив його в червні 2023 року. І він чекав слушного моменту. Також очевидно, що Пригожин підписав собі смертний вирок у той момент, коли повірив у дивні "гарантії" Лукашенка і настільки ж абсурдне "чесне слово" Путіна", - написав у соцмережі X радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи новини про катастрофу літака глави ПВК "Вагнер" у Тверській області.

"Демонстративне усунення Пригожина і командування "Вагнера" через два місяці після спроби державного перевороту є сигналом Путіна російським елітам напередодні виборів 2024 року. "Обережно! Нелояльність дорівнює смерті". Але це також сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. Якщо не український трибунал, то це буде куля ФСБ", - додав Подоляк.

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