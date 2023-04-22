ISW пояснив заклик Пригожина до Кремля заморозити війну

Заклик власника ПВК "Вагнер" може свідчити, що він знайшов у міністерстві оборони РФ союзників, які підтримують тимчасове заморожування війни в Україні, вважають в ISW.

Адресований Кремлю заклик власника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина закінчити бойові дії та зосередитись на закріпленні російських сил на окупованих територіях може свідчити про те, що він знайшов у міністерстві оборони РФ союзників, які підтримують тимчасове заморожування війни в Україні. Про це йдеться в огляді, підготовленому експертами американського Інституту вивчення війни (ISW) у п'ятницю, 21 квітня.

"Пригожин публічно відновив свою співпрацю з МО Росії і, схоже, повернув собі деякі привілеї, виділені Кремлем, на початку квітня після багатомісячної ворожнечі із російським військовим командуванням", - зазначають аналітики.

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У ISW вважають, що співпраця Пригожина з оборонним відомством РФ вказує на те, що глава "Вагнера", ймовірно, досяг домовленостей із російським військовим командуванням, запропонувавши Путіну виступити із заявою про тимчасове припинення вогню. Таким чином, ідеться у звіті, Пригожин хоче повернути собі можливість нарощувати сили та розширити політичні перспективи перед парламентськими та президентськими виборами до РФ.

"Тимчасове припинення вогню в Україні та затягування війни піде тільки на користь Росії, оскільки дозволить їй відновити сили та послабити підтримку України з боку Заходу. Росія використовуватиме окуповані території України як плацдарм для майбутніх наступальних операцій після того, як відновить свою боєздатність", - зазначили в ISW.

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"Зачепитися кігтями" на захоплених територіях

14 квітня пресслужба Пригожина опублікувала статтю власника ПВК "Вагнер", в якій він, зокрема, заявив, що "для влади та для суспільства у цілому сьогодні необхідно поставити якусь жирну точку" у війні. На його думку, ідеальний варіант - оголосити про закінчення збройного протистояння, оскільки Росія нібито досягла запланованих результатів. "Тепер залишається лише одне: намертво закріпитися, зачепитися кігтями на тих територіях, які вже є", - наголосив Пригожин.

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Ця публікація, нагадали в ISW, викликала різку реакцію найзатятіших прихильників продовження війни з так званого "Клубу роздратованих патріотів", що об'єднався навколо колишнього співробітника ФСБ РФ та ексміністра оборони самопроголошеної "ДНР" Ігоря Гіркіна. Вони сформулювали та опублікували 40 питань Кремлю, президенту Росії Володимиру Путіну та російському військовому командуванню про ведення Росією війни проти України. У тому числі було озвучено питання про те, "чому російська влада не заарештовує Пригожина за його "прямі заклики" заморозити війну на поточних фронтах, які Гіркін охарактеризував як заклики до "порушення територіальної цілісності Російської Федерації", зазначається у звіті ISW.

В Інституті нагадали, що раніше у Telegram "Клубу роздратованих патріотів" з'явився прогноз розвитку ситуації в Україні, в якому стверджується, що "Росія заморозить війну на 2024 рік з таких політичних причин, як президентські вибори, якщо Росія успішно відіб'є український контрнаступ".