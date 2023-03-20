ISW: Наступ армії РФ наближається до завершення (онлайн)

Війна Росії проти України - новини понеділка, 20 березня (оновлюється).

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Головним пунктом мирного плану Китаю має бути виведення російських військ із території України, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов. " Формула успішної реалізації "Мирного плану" Китаю. Пункт перший і головний - капітуляція або виведення російських окупаційних військ з території України згідно норм міжнародного права, Статуту ООН. З метою відновлення суверенітету, незалежності і територіальної цілісності.", - написав він у понеділок у Twitter.

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Найкращі українські льотчики гинуть на застарілих літаках, заявив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов в інтерв'ю The Times. За його словами, Україні терміново потрібні сучасні західні літаки, щоб більш ефективно прикрити наступаючі колони бронетехніки, поставленої країнами НАТО. Крім того, продовжив він, винищувачі замінять системи протиповітряної оборони, оскільки українська територія "настільки величезна, що неможливо поставити стільки наземних засобів ППО, скільки необхідно для її ефективного прикриття".

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У військовій частині в Чернігівській області під час штатних стрільб унаслідок вибуху снаряда загинули четверо солдатів, розслідують кримінальне провадження щодо порушення правил поводження зі зброєю, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР). "ДБР попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Унаслідок вибуху загинуло чотири солдати", - йдеться в повідомленні бюро в понеділок. Згідно з повідомленням, співробітники ДБР виїжджали на місце події, проведено огляд, вилучено речові докази. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.

Офіс президента: Путіна тепер можуть судити заочно

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Після ордеру Міжнародного кримінального суду президента РФ Володимира Путіна тепер можуть судити заочно, заявив у коментарі агенції "Українські новини" заступник голови Офісу президента України Андрій Смірнов. За його словами, ордер на арешт Путіна означає, що світ завдав потужного удару по високопосадовцям країни-агресора. "Цим рішенням МКС дав свою юридичну оцінку значенню персонального імунітету посадових осіб РФ. Тепер його (Путіна) можуть судити заочно", - сказав Смірнов. Він зазначив, що фактично Путіну звинувачення вже пред'явлено.

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Український Центр національного спротиву повідомив про нестачу крові та медикаментів в анексованому Росією Криму через лікування там російських військових. За його даними, у Севастополі з цивільних центрів переливання крові забрали кров та її компоненти для потреб військового госпіталю, що призвело до дефіциту в цивільних установах. "Пріоритет використання медикаментів зміщений на потреби окупантів. Зокрема більшість ліків іде на лікування військових РФ", - зазначається в повідомленні.

Пекін відреагував на ордер на арешт Путіна

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Китай у понеділок закликав Міжнародний кримінальний суд уникати "подвійних стандартів" і поважати імунітет глав держав, після того, як трибунал видав ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах. Суд повинен "дотримуватися об'єктивної та неупередженої позиції" і "поважати імунітет глав держав від юрисдикції згідно з міжнародним правом", заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, цитує Reuters. Представник МЗС КНР також закликав МКС "уникати політизації та подвійних стандартів".

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Співробітникам внутрішньополітичного блоку адміністрації президента РФ рекомендували до кінця березня відмовитися від телефонів компанії Apple, замінивши їх на смартфони інших марок і з іншими операційними системами, пише газета "Коммерсант". "iPhone - усе. Або викинути, або дітям віддати. Це за березень доведеться зробити всім", - заявив виданню один зі співрозмовників, який був присутнім на семінарі на початку березня. За словами одного з джерел "Коммерсанта", таке розпорядження пов'язане з вимогами безпеки. Чиновникам наказали змінити смартфони на моделі з операційною системою Android, її китайськими аналогами або російською "Авророю".

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Останніми тижнями темп російських наступальних операцій на Донбасі сповільнився, що може свідчити про швидке завершення весняного наступу ЗС РФ, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). У черговому огляді ситуації на війні РФ проти України вони звертають увагу на заяву речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, який вважає, що Росія не змогла зібрати достатньо сил для масштабного наступу на Донбасі, на який вона очікувала, і навіть не в змозі завершити тактичне захоплення Бахмута. Якщо 300 тисяч російських військовослужбовців не змогли забезпечити вирішальну перевагу в наступі, то залучення додаткових сил під час майбутніх хвиль мобілізації навряд чи призведе до кардинально іншого результату, впевнені експерти ISW. Вони вважають, що ЗСУ мають всі шанси повернути ініціативу і почати контрнаступ на критично важливих ділянках фронту.

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Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Старицю, Берестове та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. "Понад 10 ударів із мінометів окупанти здійснили по с. Олександрівка та с. Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м. Куп'янськ. Увечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у Telegram.

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Російські окупанти протягом неділі 25 разів обстріляли територію Херсонської міської громади, обійшлося без жертв, повідомили в міській військовій адміністрації. "Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську міську територіальну громаду 8 разів. Було зафіксовано влучання в Херсоні (мкрн Острів), Антонівці, Зеленівці, Садовому, Зимівнику", - йдеться в повідомленні. Крім того, окупанти 17 разів обстріляли острівну та берегову частину Херсонської міської тергромади (дачні ділянки). "На щастя, постраждалих немає", - наголосили в МВА.

Президент Чехії: Україна матиме одну спробу на контрнаступ

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Україна матиме лише одну спробу почати великий контрнаступ цього року, Заходу буде вкрай складно знайти ресурси для другої спроби, якщо вона обернеться провалом, заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю Rzeczpospolita. "Втома від війни - це не тільки виснаження людських ресурсів і обладнання, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу", - зазначив Павел.

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За минулу добу внаслідок обстрілу населених пунктів Донецької області поранень зазнали двоє людей, повідомляє голова ОВА Павло Кириленко. "За 19 березня росіяни поранили 2 жителів Донбасу: у Бахмуті та Костянтинівці", - написав Кириленко в Telegram в понеділок уранці.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що його країна може завдати ракетного удару по будівлі Міжнародного кримінального суду в Гаазі після того, як останній видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. "На жаль, панове, всі ходять під Богом та ракетами. Цілком можна уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду", - написав він в Telegram. Медведєв вважає, що такий удар не стане приводом для початку війни, адже його не буде нанесено по "населенню країни НАТО". "Тому й війну не розпочнуть. Побояться. І шкодувати ніхто не буде. Тож, товариші судді, уважно дивіться у небо", - попередив росіянин. Крім того, він висловив думку, що ордер на арешт Путіна "остаточно зруйнував систему міжнародного права" і призведе до "жахливих" наслідків для неї.

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Після початку поставок зброї Німеччина стала "залученою" у війну в Україні, через що зменшилася її ймовірна роль як авторитетного й активного посередника в можливих переговорах, заявив прем'єр-міністр федеральної землі Саксонія Міхаель Кречмер (Michael Kretschmer) в інтерв'ю виданню Focus. "Ми занадто багато уваги приділяємо зброї. Тепер нам потрібно проявляти більше дипломатичних ініціатив з американцями, китайцями, індійцями та іншими великими країнами", - вважає Кречмер.

++07.28++

Посольство Польщі у Франції уточнило слова посла Яна Емеріка Ростишевського про те, що "якщо Україна не зможе відстояти свою незалежність, у нас (Польщі. - Ред.) не буде вибору, ми будемо змушені вступити в конфлікт". Деякі ЗМІ невірно інтерпретували ці слова "у відриві від контексту", йдеться в заяві дипмісії, опублікованій у неділю, 19 березня. "Уважне прослуховування всієї розмови дає змогу зрозуміти, що не було заяви про пряму участь Польщі в конфлікті, а було лише попередження про наслідки поразки України, можливості нападу Росії або залучення до війни інших країн Центральної Європи - країн Балтії та Польщі", - наголосили в дипмісії.

++07.20++

РФ продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках, протягом минулої доби українські військові відбили 69 атак окупантів на зазначених напрямках, епіцентром бойових дій при цьому залишається Бахмут. Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні генштабу Збройних сил України у понеділок.

Минулої доби окупанти завдали 6 ракетних та 13 авіаційних ударів, здійснили 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Донецької та Запорізької областей. Є загиблі та поранені мирні громадяни, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Як йдеться у повідомленні, на Херсонщині російські окупанти погрожують мирним громадянам каральними діями за відсутність російського паспорта. Зокрема, на блокпостах тимчасово окупованої території Херсонської області окупанти погрожують місцевому населенню незаконним позбавленням волі та насильницькими діями у разі відсутності російських паспортів при наступній перевірці документів.

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