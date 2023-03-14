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Олександр Лукашенко в Ірані
Лукашенко в ІраніФото: Andrei Stasevich/Belta/REUTERS
ПолітикаРосійська Федерація

ISW: Лукашенко їздив в Іран як васал Кремля

Віолетта Чайковська | Валерій Сааков
16 хв. тому

Правитель Білорусі під час поїздки до Тегерана виконував роль васала Кремля, який хоче в умовах санкцій заручитися постійною підтримкою Ірану, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

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Нещодавня поїздка правителя Білорусі Олександра Лукашенка до Ірану пов'язана з зусиллями Росії поглибити співпрацю з цією країною, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Лукашенко часто виступав у ролі васала Кремля під час своїх останніх поїздок до інших країн, і його візит до Тегерана, ймовірно, є складовою ширших зусиль Кремля, спрямованих на забезпечення постійної підтримки Ірану в умовах міжнародних санкцій (…) Кремль, ймовірно, і надалі використовуватиме вплив Лукашенка для поглиблення співпраці з Тегераном", - пишуть вони в своєму щоденному аналітичному огляді, оприлюдненому у понеділок, 13 березня.

Лукашенко приїздив у Тегеран 13 березня, де підписав вісім угод про співпрацю у різних сферах. Днями  Іран повідомив про укладення угоди з РФ щодо закупівлі російських винищувачів Су-35.

ISW: Кремль не планує подальшої мобілізації

Також у своєму черговому огляді американські аналітики звернули увагу на внесений до Державної думи РФ законопроєкт, спрямований на поетапне підвищення в Росії призовного віку з 18 до 21 року. На їхню думку, він свідчить про те, що Кремль не планує надалі оголошувати мобілізацію.

Крім того, експерти вкотре вказали на внутрішню боротьбу в РФ між міністерством оборони та приватною військовою компанією (ПВК) "Вагнер".

Цього разу вони виділили звинувачення на адресу засновника ПВК Євгена Пригожина з боку російського політолога Олексія Мухіна, який є членом пов'язаного з Кремлем дискусійного клубу "Валдай". Той, зокрема, поцікавився, чи ставив Пригожин до відома президента Росії Володимира Путіна про свої політичні амбіції. Засновник ПВК напередодні зіронізував, що має намір балотуватися на пост президента України 2024 року.

В ISW вважають, що ця атака Мухіна на Пригожина узгоджується з оцінкою аналітиків Інституту від 12 березня, згідно з якою міноборони РФ, можливо, навмисно витрачає сили "Вагнера" в Бахмуті, щоби нашкодити політичним амбіціям Пригожина.

Читайте також: Чи готовий Пригожин та його ПВК "Вагнер" кинути виклик режиму Путіна?

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