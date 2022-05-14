 ISW: Україна, вочевидь, виграла битву за Харків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2022

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Новини

ISW: Україна, вочевидь, виграла битву за Харків

Українська війська запобігли оточенню Харкова та витіснили російських військових з його околиць. Аналітики з США порівнюють це із відступом російських військ з-під Києва.

Знищене авто у Харкові (архівне фото)

Знищене авто у Харкові (архівне фото)

Україна, вочевидь, виграла битву за Харків: українські війська запобігли оточенню і тим більше захоплення цього міста, а згодом витіснили російські війська з його околиць, як це зробили із російськими солдатами, які намагались захопити Київ, заявили аналітики з американського Інституту вивчення вйни (Institute for the Study of War - ISW) у матеріалі, який було оприлюднено у п'ятницю, 13 травня.
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"Російські війська, вочевидь, вирішили повністю піти зі своїх позицій навколо Харкова на тлі українських контратак та обмежених можливостей для отримання підкріплення. Останніми днями російські підрозділи під Харковом за рідкісними винятками не намагалися утримати свої позиції на тлі контратак українських сил. Москва зосередилася на проведенні упорядкованого відведення власних підрозділів, замість спроб утримати позиції поблизу міста", - відзначають експерти.

Основні зусилля вйськ РФ зараз досі спрямовані на те, аби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ з півночі та півдня, констатує Інститут з вивчення війни. Харків розташовано за 25 кілометрів від кордону з Росією. Російські війська підійшли до міста у перший день війни, але так і не змогли взяти його під контроль.

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