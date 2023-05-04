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СуспільствоУкраїна

Історії успіху: як українки відкривають бізнес у Берліні

Анна Савчук
20 вересня 2024 р.

Як українським біженцям відкрити власну справу в Німеччині? DW зустрілася в Берліні з трьома українками, які відмовилися від соцдопомоги, щоб розпочати власну справу. Ось їхній досвід. Репортаж DW.

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Троє українок, із якими поспілкувалася DW, приїхали до Німеччини як біженки у 2022 році. Але невдовзі ці жінки відмовилися від соцвиплат і відкрили власний бізнес. Ми розповідаємо їхні історії успіху в репортажі.
Як повідомили DW у статистичному управлінні Берліна, із січня 2022 по липень 2024 рокуукраїнцізареєстрували тут 1907 компаній. Утім, скільки з них приїхали в Німеччину як біженці по 24 параграфу, невідомо, як і те, скільки підприємств були закриті за цей період. 
Але з інформації, наданої відомством, видно, що в період з 2019 по 2021 рік, до повномасштабного вторгнення, українці в Берліні реєстрували в чотири рази менше компаній. Варто враховувати, що 2020 рік і перша половина 2021 були роками "пандемії і локдаунів" у Німеччині.

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