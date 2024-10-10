Рафаель Надаль анонсував завершення кар'єри

Титулований іспанський тенісист Рафаель Надаль оголосив, що завершує професійну тенісну кар'єру цього сезону. "Я йду з професійного тенісу. Реальність така, що це були важкі роки, особливо останні два", - сказав Надаль у відеозверненні, поширеному у четвер, 10 жовтня, в соцмережі X.

Як повідомив 38-річний спортсмен, останнім його турніром стане фінальний раунд Кубка Девіса, що відбудеться в Малазі в листопаді. За його словами, рішення про завершення кар'єри стало для нього важким. "Але в цьому житті все має початок і кінець", - зазначив він.

Рафаель Надаль вважається найкращим гравцем на ґрунтовому корті в історії, він перемагав на Відкритому чемпіонаті Франції рекордні 14 разів. Загалом протягом кар'єри він переміг на 92 турнірах, з яких 22 - найпрестижніші турніри серії Grand Slam.

Також він є дворазовим олімпійським чемпіоном - 2008 року він переміг на Олімпіаді у Пекіні в одиничному чоловічому розряді, а 2016 року разом з іншим іспанським тенісистом Марком Лопесом тріумфував в парному чоловічому розряді. Протягом своєї кар'єри Надаль упродовж сукупно 209 тижнів посідав першу сходинку у чоловічому тенісному рейтингу.