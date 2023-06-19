Іспанія здолала хорватів у фіналі Ліги націй

Збірна Іспанії з футболу вирвала перемогу в команди Хорватії за підсумками серії післяматчевих пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА з рахунком 5:4, завоювавши свій перший трофей із 2012 року.

Збірна Іспанії з футболу під керівництвом тренера Луїса де ла Фуенте вперше стала переможницею Ліги націй. У неділю, 18 червня, у фіналі цього міжнародного турніру під егідою УЄФА, що проходив на стадіоні "Де Кейп" у Роттердамі, іспанці взяли гору над суперниками з Хорватії за підсумками серії пенальті з рахунком 5:4.

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Іспанському воротареві Унаї Сімону з клубу "Атлетик" (Більбао) при цьому вдалося відбити удари хорватських футболістів Ловро Маєра та Бруно Петковича. Таким чином, маючи за весь час виступу в національній збірній шість сейвів у серіях післяматчевих пенальті, Сімон став найкращим голкіпером за цим показником. Попередній рекорд належав воротареві Ікеру Касільясу, який записав на свій рахунок під час матчів у збірній п'ять сейвів.

Перемога в Лізі націй 2023 року стала для Іспанії першою у великому турнірі з 2012 року, коли іспанці виграли чемпіонат Європи. У 2010 році збірна Іспанії завоювала титул чемпіона світу. Також іспанці перемагали на Євро-2008 і Євро-1964 і на футбольному турнірі Олімпіади 1992 року.

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У 2021 році Іспанія поступилася у фіналі Ліги націй збірній Франції з рахунком 1:2.

Збірна Хорватії стала фіналістом на Чемпіонаті світу 2018 року в Росії. На чемпіонаті світу в Катарі торік хорвати посіли третє місце. Також хорвати вибороли третє місце на ЧС 1998 у Франції.

У матчі за третє місце в цьогорічній Лізі націй, що відбувався того самого дня, 18 червня, у місті Енсхеде, збірна Нідерландів поступилася суперникам з Італії з рахунком 2:3.