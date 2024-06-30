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Іспанія розгромила Грузію та пройшла в чвертьфінал Євро-2024

Віолетта Чайковська
30 червня 2024 р.

На рахунку грузинської збірної - один гол, і той від іспанського гравця. Іспанці влучили у ворота противника чотири рази та боротимуться в 1/4 чемпіонату Європи з футболу.

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Іспанія - Грузія на "Євро-2024" 30 червня 2024
Іспанські футболісти розгромили грузинів у 1/8 ЧЄ-2024Фото: Ronald Wittek/EPA

Національна збірна Іспанії з футболу в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) в неділю, 30 червня, розгромила команду Грузії - 4:1 та продовжить боротьбу за кубок у чвертьфіналі "Євро-2024".  

Перший тайм - автогол і зрівняння

На 18-й хвилині Отар Какабадзе передав пас на Хвічу Кварацхелію, а іспанський гравець Робен Ле Норман, намагаючись заблокувати передачу, переправив м'яч у власні ворота. Він став першим пропущеним Іспанією на нинішньому чемпіонаті. 

Норман забив у власні ворота. Іспанія - 0, Грузія - 1
Автогол НорманаФото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Зрівняти рахунок іспанцям вдалося на 39-й хвилині: Родрі влучно пробив у дальній кут. 

Грузинському голкіперу Мамардашвілі забив м'яч у ворота Родрі
Мамардашвілі пропустив м'яч від РодріФото: Carmen Jaspersen/REUTERS

Другий тайм - плюс три у ворота Грузії

На 51-й хвилині Іспанія вирвалась вперед: Фабіан Руїс приніс збірній другий гол у ворота Грузії. 

Іспанія виривається вперед у матчі проти Грузії
Гол Руїса вивів Іспанію впередФото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

На 75-й хвилині Ніко Вільямс довів рахунок до 3:1, а вже на 84-й Дані Ольмо - до розгромного 4:1. 

Вільямс забив Грузії третій гол для Іспанії на ЧЄ
Третій гол - від ВільямсаФото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance
Ольмо забив четвертий гол грузинам
Четвертий - від Ольмо (праворуч)Фото: Frank Augstein/AP Photo/picture alliance

Тепер у 1/4 Іспанія боротиметься за вихід у півфінал зі збірною Німеччини 5 липня.

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