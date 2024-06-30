Іспанія розгромила Грузію та пройшла в чвертьфінал Євро-2024

Іспанія розгромила Грузію та пройшла в чвертьфінал Євро-202430 червня 2024 р.
Національна збірна Іспанії з футболу в 1/8 Чемпіонату Європи (ЧЄ) в неділю, 30 червня, розгромила команду Грузії - 4:1 та продовжить боротьбу за кубок у чвертьфіналі "Євро-2024".
Перший тайм - автогол і зрівняння
На 18-й хвилині Отар Какабадзе передав пас на Хвічу Кварацхелію, а іспанський гравець Робен Ле Норман, намагаючись заблокувати передачу, переправив м'яч у власні ворота. Він став першим пропущеним Іспанією на нинішньому чемпіонаті.
Зрівняти рахунок іспанцям вдалося на 39-й хвилині: Родрі влучно пробив у дальній кут.
Другий тайм - плюс три у ворота Грузії
На 51-й хвилині Іспанія вирвалась вперед: Фабіан Руїс приніс збірній другий гол у ворота Грузії.
На 75-й хвилині Ніко Вільямс довів рахунок до 3:1, а вже на 84-й Дані Ольмо - до розгромного 4:1.
Тепер у 1/4 Іспанія боротиметься за вихід у півфінал зі збірною Німеччини 5 липня.