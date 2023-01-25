Іспанія приєднається до постачань "Леопардів" Україні

Війна Росії проти України - новини cереди, 25 січня (час київський).

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Українські військові після тяжких боїв вийшли з Соледару Донецької області. "Після місяців важких боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили (Соледар - Ред.) і відійшли по околицях на заздалегідь підготовлені позиції", - повідомив AFP речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

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Іспанська поліція заарештувала підозрюваного у причетності до нещодавньої кампанії розсилання вибухівки прем'єр-міністру та до посольства України, повідомило в середу AFP з посиланням на джерело в поліції. 74-річний чоловік був заарештований у муніципалітеті Міранда-де-Ебро на півночі Іспанії, повідомило джерело, не надавши інших подробиць.

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Іспанія приєднається до постачання танків Leopard Києву за умови наявності попередньої угоди на європейському рівні. Про це повідомила газета El País. За її даними, в арсеналі Мадрида - 347 танків Leopard.

Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО

++10.51++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг попередив про небезпеку того, що постачання зброї Україні може послабити обороноздатність країн - членів Північноатлантичного альянсу. "Наша підтримка України спустошила запаси озброєнь і боєприпасів НАТО", - заявив він в інтерв'ю газеті Die Welt. Ця підтримка безумовно є правильним кроком і абсолютно необхідна Україні, підкреслив Столтенберг. Але країни Альянсу мають поповнити свої запаси, як задля власної безпеки, так і для можливості надання Україні нової допомоги. У зв'язку з цим, вважає генсек, незабаром можливі нові рішення про підвищення бюджетних витрат на оборону.

++10.30++

Надання бойових танків західними партнерами допоможе Україні вести здобути перемогу над російськими військами та звільнити окуповані території, йдеться у щоденному звіті американського Інститут вивчення війни (ISW). Американські аналітики зауважують: зволікання партнерів з постачаннями озброєнь перешкодило Києву у проведенні контрнаступальних операцій, поки російські війська "зв'язані" триваючим штурмом Бахмуту. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у грудні говорив, що для контрнаступу Україні, окрім інших озброєнь, необхідно 300 сучасних бойових танків, нагадують в ISW.

++10.15++

Російські підрозділи надто неохоче приймають новітні бойові танки Т-14 "Армата" для застосування у війні проти України через "дуже поганий стан" цих машин, йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter.

Наразі незрозуміло, які саме проблеми викликають настільки критичну реакцію військових, однак протягом останніх років російські офіційні особи публічно говорили про проблеми з двигунами і тепловізійними системами Т-14. У 2021 році міністр оборони РФ Сергій Шойгу називав запланований на 2022 рік випуск танків лише "дослідно-промисловою" партією. "Таким чином, малоймовірно, що будь-які з розгорнутих танків Т-14 відповідатимуть звичайним стандартам для нової техніки, щоб вважатися придатними для застосування", - зауважують в розвідці.

++09.24++

Комісія з політики безпеки нижньої палати парламенту Швейцарії схвалила дозвіл на реекспорт швейцарської зброї в Україну третіми країнами. Таким чином формально розпочато процедуру зміни швейцарських законів, які забороняють реекспорт. Процес може тривати кілька місяців.

++09.15++

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога, пов'язана з активністю потенційного носія гіперзвукових ракет "Кинджал" - МіГ-31К у Білорусі.

++08.38++

Міністерство оборони Росії заявило в середу, що фрегат "Адмірал Горшков" випробував свої ударні можливості в Атлантичному океані. У заяві міністерства йдеться, що фрегат провів випробування гіперзвукових ракет "Циркон", які мають дальність польоту 900 кілометрів, за допомогою комп'ютерного моделювання. У заяві не сказано, чи фрегат здійснив запуск

ракети.

++08.13++

Міністерство закордонних справ Великобританії у вівторок, 24 січня, підтвердило загибель на сході України двох британських волонтерів, 28-річного Кріса Перрі та 48-річного Ендрю Бегшоу, зниклих безвісти 6 січня. Востаннє їх бачили в районі Соледара в розпал важких боїв за місто.

Як повідомили родичі загиблих, чоловіків було вбито під час спроби евакуації із Соледара жінки літнього віку: у їхню машину влучив артилерійський снаряд.

11 січня про виявлення тіла одного з волонтерів заявив глава ПВК Вагнера Євген Пригожин.

++07.45++

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт 8271, який передбачає посилення відповідальності для військовослужбовців. Документ посилює кримінальну відповідальність військовослужбовців за вживання наркотиків та алкоголю, а також за невиконання наказів керівництва. Зокрема, забороняється пом'якшувати покарання чи давати умовні строки для військових, засуджених за окремі види злочинів: непокора, невиконання наказу, погрози чи насильство щодо начальника, дезертирство.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше підтримав цей закон. "Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечують її дотримання, а "відмовники" можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десяти відсотків бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо", - зазначав він 19 грудня.

++07.23++

РФ за добу завдала 4 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснила понад 100 обстрілів із РСЗВ, інформує генштаб ЗСУ. Зокрема, у Херсоні обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку. Триває наступ російських військ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському, Запорізькому та Херсонському - Росія обороняється.

Нідерланди можуть викупити у ФРН 18 танків Leopard для ЗСУ

++07.00++

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні 18 танків Leopard 2. Для цього вони готові викупити орендовані у Німеччині бойові машини. Про це у вівторок, 24 січня, заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Ми орендували їх, а це означає, що ми можемо купити їх, а це означає, що ми можемо подарувати їх", - сказав Рютте. Водночас він зазначив, що відповідного рішення поки що немає, а розглянути його реалізацію Нідерланди готові у складі ширшої коаліції - наприклад, із Фінляндією та Португалією.

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