Іспанія передасть Україні ракети до систем ППО Patriot - ЗМІ

Передачу ЗСУ самих комплексів Patriot іспанська влада виключає, але готова надати невелику кількість ракет для них, пише El Pais.

Під тиском Північноатлантичного альянсу (НАТО) та Європейського Союзу (ЄС) Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, повідомляє в п'ятницю, 26 квітня, іспанське видання El Pais із посиланням на урядові джерела.

За його даними, іспанський уряд виключає передачу самих зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) Patriot, але готовий надати невелику кількість ракет до них. Про яку саме кількість йдеться, не уточнюється. Міністерство оборони Іспанії поки що не коментувало цю публікацію.

За інформацією El Pais, іспанські збройні сили мають три батареї Patriot. Одна з них (розміщена на базі морської піхоти у Валенсії) використовується для навчання військових Збройних сил України (ЗСУ).

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Необхідні сім Patriot

У п'ятницю посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що ЗСУ для відбиття російських атак необхідні сім нових ЗРК Patriot. Про це ж тиждень тому говорив і президент України Володимир Зеленський під час засідання Ради Україна-НАТО.

Макеєв привітав рішення Німеччини надати Україні третю таку систему. За його словами, українська влада сподівається, що 26 квітня інші союзники також візьмуть на себе подібні зобов'язання на черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн.

Ще на початку квітня Зеленський оцінював кількість Patriot, необхідних для повного захисту повітряного простору України, в 25 одиниць.

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