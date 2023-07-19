Іспанія передає Україні польовий госпіталь і танки Leopard 2

На зустрічі у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії повідомила про передачу Києву польового госпіталя, а також чотирьох танків Leopard 2A4, БТРів, броньованих автомобілів, вантажівок і "швидких".

Іспанія передала Україні польовий госпіталь, а згодом відправить чотири бойові танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів, кілька броньованих автомобілів підвищеної прохідності, легких вантажівок і машин швидкої допомоги. Про це оголосила міністерка оборони країни Маргарита Роблес у вівторок, 18 липня, під час зустрічі Контактної групи з питань допомоги Україні (формат "Рамштайн").

У своєму виступі Роблес наголосила на важливості передачі Україні посиленого польового госпіталю з можливостями для невідкладної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізаційною, лабораторією та двома модулями для госпіталізації.

Як йдеться на сайті міноборони Іспанії, країна відправила госпіталь 18 липня, він має прибути до Польщі для транзиту в Україну 23 липня. Водночас бронетехніка та автівки відправляться в Україну наступного тижня. Крім того, Роблес оголосила, що влітку буде відправлена нова партія легкого озброєння і великокаліберних боєприпасів.

Також міністерка наголосила на важливості "Координаційного навчального центру Толедо", де вже пройшли підготовку майже 90 відсотків з двох тисяч військовослужбовців, які мали там тренуватися у цьому році, і підтвердила готовність Іспанії підтримувати Україну в її прагненні до повного, справедливого і тривалого миру доти, доки це буде необхідно.

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За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що пріоритетом переговорів були постачання Києву озброєння та обладнання, які терміново необхідні для звільнення окупованих територій.

За його словами, сама зустріч "продемонструвала незмінну підтримку України з боку наших партнерів". У фокусі уваги партнерів, за словами міністра, були засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси та бронетехніка. Резніков подякував міністрам оборони Люксембургу та Естонії за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції", а міністру оборони Литви - за ініціативу створення коаліції з розмінування.

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