  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаІспанія

Іспанія передає Україні польовий госпіталь і танки Leopard 2

Анастасія Шепелева
3 год. тому

На зустрічі у форматі "Рамштайн" міністерка оборони Іспанії повідомила про передачу Києву польового госпіталя, а також чотирьох танків Leopard 2A4, БТРів, броньованих автомобілів, вантажівок і "швидких".

https://p.dw.com/p/4U7S7
Танк Leopard 2 A4 (ілюстративне фото)
Танк Leopard 2 A4 (ілюстративне фото)Фото: Courtesy Canadian Armed Forces/REUTERS

Іспанія передала Україні польовий госпіталь, а згодом відправить чотири бойові танки Leopard 2A4, десять бронетранспортерів, кілька броньованих автомобілів підвищеної прохідності, легких вантажівок і машин швидкої допомоги. Про це оголосила міністерка оборони країни Маргарита Роблес у вівторок, 18 липня, під час зустрічі Контактної групи з питань допомоги Україні (формат "Рамштайн").

У своєму виступі Роблес наголосила на важливості передачі Україні посиленого польового госпіталю з можливостями для невідкладної хірургії, необхідними післяопераційними приміщеннями, аптекою, стерилізаційною, лабораторією та двома модулями для госпіталізації.

Як йдеться на сайті міноборони Іспанії, країна відправила госпіталь 18 липня, він має прибути до Польщі для транзиту в Україну 23 липня. Водночас бронетехніка та автівки відправляться в Україну наступного тижня. Крім того, Роблес оголосила, що влітку буде відправлена нова партія легкого озброєння і великокаліберних боєприпасів.

Також міністерка наголосила на важливості "Координаційного навчального центру Толедо", де вже пройшли підготовку майже 90 відсотків з двох тисяч військовослужбовців, які мали там тренуватися у цьому році, і підтвердила готовність Іспанії підтримувати Україну в її прагненні до повного, справедливого і тривалого миру доти, доки це буде необхідно.

Читайте також: "Україна переможе": Прем'єр Іспанії виступив у Верховній Раді

За підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн" міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що пріоритетом переговорів були постачання Києву озброєння та обладнання, які терміново необхідні для звільнення окупованих територій.

За його словами, сама зустріч "продемонструвала незмінну підтримку України з боку наших партнерів". У фокусі уваги партнерів, за словами міністра, були засоби протиповітряної оборони, а також боєприпаси та бронетехніка. Резніков подякував міністрам оборони Люксембургу та Естонії за "представлення конкретних кроків для розвитку ІТ-коаліції", а міністру оборони Литви - за ініціативу створення коаліції з розмінування.

Читайте також:Литва оголосила про створення коаліції з розмінування України 

Як військові ЗСУ вчаться керувати "Леопардами"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Володимир Путін і Сергій Лавров

Путін не поїде на саміт БРІКС, замість нього буде Лавров

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

Культура6 год. тому03:05 хв.
Одеський порт

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Економіка22 год. тому
Черга до продовольчого банку в Мюнхені

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Економіка18 липня 2023 р.
Грузія з 2008 року чекає на ПДЧ у НАТО

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Політика17 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Економіка17 липня 2023 р.
external

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Конфлікти17 липня 2023 р.01:45 хв.
На головну сторінку