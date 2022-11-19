269-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 19 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 18 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 19 листопада (час київський).

++16:12++

Іспанія надіслала в Україну 14 генераторів, повідомив міністр закордонних справ країни Хосе Мануель Альбарес. Нова партія була відправлена в якості допомоги у зв’язку з руйнуваннями, спричиненими "несправедливими та невиправданими атаками на українську енергетичну інфраструктуру", написав він у Twitter.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що внаслідок російських обстрілів майже половина енергосистеми країни виведена з ладу. Водночас, в Україну прийшло похолодання та перші снігопади.

++15:24++

В Україну прибув прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Відео його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським було опубліковане у Telegram-каналі українського лідера.

"Під час сьогоднішньої зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки", - зазначається у повідомленні у Telegram Зеленського.

++15:06++

Українське Державне бюро розслідувань знайшло повний перелік поліцейських-колаборантів, які перейшли на бік окупаційної адміністрації Росії в Херсоні, повідомила пресслужба ДБР. "Правоохоронці, які перейшли на бік ворога, тікали зі звільненого Херсона так швидко, що залишили у офісі неспростовні докази своєї державної зради", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронці виявили там документ, що називався "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". А також - повні списки з адресами, телефонами, званнями, позивними колаборантів-поліціантів. Один з них на позивний "Вано" - це колишній співробітник головного управління Національної поліції України в Херсонській області, йому вже заочно повідомили про підозру у державній зраді, зазначають у ДБР.

Наразі правоохоронці готують заочне повідомлення про підозру у державній зраді усім колаборантам (частина друга та частина сьома статті 111 Кримінального кодексу України). Стаття передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

++14:32++

Сплеск російських ракетних ударів по Україні призначений для того, щоби виснажити українські запаси ракет протиповітряної оборони, що, як сподіваються в Кремлі, дозволить РФ досягти домінування в небі над Україною, заявив заступник міністра оборони США Колін Кал.

"Вони дійсно намагаються перевантажити і виснажити українські системи протиповітряної оборони", - сказав він журналістам під час поїздки на Близький Схід. "Ми знаємо, що таке російська теорія перемоги, і ми прагнемо переконатися, що це не спрацює, переконатись, що українці отримають те, що їм потрібно, щоби зберегти свою протиповітряну оборону життєздатною", - додав високопосадовець Пентанону, якого цитує агентство Reuters.

++14:08++

ЗСУ можуть зайти в Крим до кінця року, а війна завершитись весною - міноборони

Заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов не виключає, що Збройні сили України можуть зайти в анексований Росією Крим до кінця цього року, а війна завершитись до літа наступного року.

Українські військові з державним прапором на Миколаївщині (ілюстративне фото) Фото: REUTERS

В інтерв'ю британському телеканалу Sky News він зазначив, що існує "також і військовий варіант з якоюсь комбінацією сил, ресурсів і чогось іншого". "Ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Можливо, можливо. Не виключено, що так буде", - додав він.

Щодо того, коли закінчиться війна в Україні, Гаврилов зазначив, що йому, як військовому, важливо бути готовим до тривалої боротьби, якщо Росія зможе підкріпитися. "Звичайно, у такому випадку війна затягнеться. Але моє відчуття таке, що до кінця весни ця війна закінчиться", - сказав він.

Щодо перспективи мирних переговорів з Росією, заступник українського міністра оборони зауважив, що вони відбудуться лише тоді, коли російські війська будуть готові залишити кожен сантиметр України, включаючи Крим.

++13:48++

Програма Grain from Ukraine ("Зерно з України") для допомоги найбіднішим країнам Африки має офіційно стартувати 26 листопада, повідомляється на сайті президента Володимира Зеленського.

++13:23++

Росія перекидає десантників з Херсонського напрямку на Луганщину, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, пригальмувати наш наступ на деякий час - так, контратакувати - ні", - написав він у соціальних мережах.

Нині, за його словами, на Луганщині деокуповані 12 населених пунктів. "Збройні сили України потроху просуваються. Дуже заважає дощова погода", - додав Гайдай.

++13:01++

Служба безпеки України (СБУ) встановила ще 11 організаторів псевдореферендуму щодо приєднання до РФ на окупованих Росією територіях Запорізької області. Четверо з них обіймали посади так званих "голів територіальних виборчих комісій", організовували агітаційну кампанію, збирали персональні дані місцевих жителів. Їм повідомили про підозру в колабораціонізмі.

Напередодні СБУ повідомила про нові підозри митрополиту однієї з єпархій Української православної церкви (Московського патріархату) на Вінниччині. У нього в підсобних приміщеннях церкви виявили серійний наклад пропагандистських листівок, в яких виправдовувалась війна РФ проти України. Йому повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Раніше цьому ж священику вже вручали підозру в дискримінації громадян.

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++12:44++

Литовці назбирали на другий морський дрон для ЗСУ, який назвали "PEACE Да"

Литовці назбирали ще 250 тисяч доларів на другий морський дрон для України. Як повідомляє журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на Bayraktar для Збройних сил України, також уже вдалося отримати 40 тисяч доларів пожертв і на третій морський безпілотник. Усім їм литовці онлайн-голосуванням обрали промовисті назви.

++12:40++

З російського полону повернулись троє морських піхотинців, повідомляються Військово-морські сили Збройних сил України. Коли саме це трапилось, не уточнюється. Інших офіційних повідомлень щодо обміну військовополоненими сьогодні не було.

++12:22++

Cаміт Азійсько-Тихоокеанського співробітництва засудив війну в Україні

"Більшість" лідерів країн Азійсько-Тихоокеанського регіону засудили війну Росії проти України в підсумковій декларації саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Учасники саміту АТЕС Фото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

Текст комюніке саміту узгодили всі члени АТЕС, включаючи Росію та Китай. "Більшість членів рішуче засудили війну в Україні й наголосили, що вона спричиняє величезні людські страждання і посилює наявну вразливість у глобальній економіці", - йдеться в ньому. Втім, "були й інші думки та різні оцінки ситуації та санкцій", визнали автори заяви.

За винятком заміни назви організації, оприлюднена заява слово в слово збігається з декларацією саміту Великої двадцятки (G20), опублікованою минулого тижня, та стала результатом активного дипломатичного торгу, пише інформаційна агенція AFP.

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++11:56++

Зеленський: Росія зараз шукає короткого затишшя, щоби відновити сили

Росія зараз шукає короткострокового затишшя - паузу, щоби відновити сили, заявив президент України Володимир Зеленський, звертаючись онлайн до учасників Halifax International Security Forum у Канаді.

Він запропонував учасникам форуму обрати якийсь з пунктів так званої української формули миру , щоби допомогти в реалізації пропозицій щодо завершення війни.

Відкриваючи цей форум, міністерка оборони Канади Аніта Ананд сказала: "Дух і рішучість українського народу та президента Зеленського продовжують надихати нас усіх. Збройні сили України є цілеспрямованими, дисциплінованими та краще підготовленими - і вони

перемагають". Вона додала, що російський президент Володимир Путін помилково припустив, що легко переможе українців, а Захід буде сидіти склавши руки. На її думку, війна РФ проти України лише об'єднала країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) та відновила мету цієї організації, повідомляє Associated Press.

У свою чергу глава Галіфакського інституту міжнародної безпеки Пітер Ван Прааг зазначив: "Якби Україна здалася, як закликали деякі європейські лідери президента Зеленського, неважко уявити, де би ми були зараз: у значно ослабленій Європі, розділеному НАТО, приниженаій Америці - всі протистояли б Росії, яку підтримує усміхнений (лідер Китаю. - Ред.) Сі Цзіньпін. Це не те, де ми знаходимося, зовсім навпаки".

++11:31++

Внаслідок обстрілів російською армією території України 18 листопада загинули двоє цивільних у Донецькій та Запорізькій областях, поранення дістали по три людини в Донецькій та Херсонській областях. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++11:04++

Суркіс і Шуфрич вийшли зі складу Національного олімпійського комітету

Депутати Верховної Ради від забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич вийшли зі складу Національного олімпійського комітету (НОК). Рішення виконавчий комітет НОК ухвалив одностайно на позачерговому засіданні 18 листопада, задовольнивши їхні заяви про вихід за власним бажанням.

Олімпійські ігри (ілюстративне фото) Фото: David Ramos/Getty Images

Про призначення Суркіса та Шуфрича на посади в НОК стало відомо 17 листопада, що викликало значний резонанс у суспільстві та спортивній спільноті. Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко та президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомили, що виходить зі складу комітету на знак протесту.

Після звільнення Суркіса та Шуфрича голова НОК Вадим Гутцайт запропонував Шевченку "зустрітися наступного тижня й обговорити його членство у виконкомі".

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++10:38++

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росію чекає чергова хвиля мобілізації, що погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на війну в Україну.

"Продовження прихованих мобілізаційних зусиль та потенційна підготовка до нової хвилі мобілізації разом із нинішнім осіннім призовом, імовірно, створюють суттєве навантаження на й без того перевантажений російський апарат формування збройних сил", - ідеться у щоденному звіті.

Аналітики пишуть, що "очевидно, російська влада ніколи не припиняла мобілізаційні зусилля". Чергова хвиля мобілізації, на їхню думку, призведе до ще нижчої якості з підготовки і призовників, і строковиків. "Нова хвиля мобілізації найближчими місяцями лише погіршить ситуацію і, ймовірно, погіршить загальну якість російських військ, які будуть перекинуті в Україну", - пишуть експерти.

++10:10++

Росія задовго до початку вторгнення в Україну накопичила запаси мікрочипів та інших технологій, необхідних для створення високоточних ракет, повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на звіт компанії Janes, яка займається військовою розвідкою.

За її даними, РФ почала в обхід санкцій запасатися технологіями ще кілька років тому. В компанії додають, що Росія збільшила виробництво крилатих ракет ще до початку повномасштабної війни проти України, а накопичені запаси необхідні їй для поповнення арсеналу, що виснажується.

++09:44++

Для наданих ЗСУ установок PhZ 2000 бракує запчастин - ЗМІ

Активному використанню в Україні німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 заважає відсутність замовлення запчастин до них. Попри те, що Німеччина передала для Збройних сил України 14 таких гаубиць, міністерство оборони ФРН не замовило вчасно запчастин, потрібних для їхньої підтримки в належному стані, пише тижневик Der Spiegel.

Panzerhaubitze 2000 Фото: Philipp Schulze/picture alliance

За даними видання, проблеми з гострою нестачею запчастин і деталей до цих систем яскраво унаочнила історія з ремонтом шести PhZ 2000, які доставили для цього в Литву. Через те, що запчастини до них не змогли надати ні Бундесвер, ні промислові підприємства, фахівцям довелося розібрати одну з цих установок і залишити її на деякий час у балтійській країні.

Служба з питань забезпечення й закупок Бундесверу надіслала запит у міноборони Німеччини з проханням негайно замовити запчастини ще кілька місяців тому, але досі так і не було відповідних вказівок. Так само через брак запчастин не можуть відкрити центр для обслуговування та ремонту озброєнь, який Німеччина планувала розмістити в Словаччині.

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++09:19++

У вересні-жовтні кількість ув'язнених у російських чоловічих виправних колоніях загального та суворого режиму скоротилася на понад 23 тисячі осіб. Так, якщо ще в серпні в колоніях утримували майже 349 тисяч осіб, то на початок листопада їхня кількість різко знизилась до 325 тисяч.

Видання "Медіазона" припускає, що скорочення пов'язане з вербуванням ув'язнених у приватну військову компанію "Вагнер" на війну в Україну. За підрахунками правозахисників, до кінця жовтня кількість ув'язнених, завербованих у "Вагнера", перевищила 20 тисяч осіб.

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++08:52++

Вночі російські солдати скерували з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" понад 60 снарядів по Нікопольській, Марганецькій та Мирівській громадах Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Люди не постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

У свою чергу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ранковому зведенні інформує, що вчора війська РФ били з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

++08:23++

США виділяють 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine

США через Агентство з міжнародного розвитку (USAID) виділяють до 20 мільйонів доларів на ініціативу Grain from Ukraine (Зерно з України), яку український президент Володимир Зеленський оголосив на саміті Великої двадцятки цього тижня. USAID надасть підтримку через Всесвітню продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй для сприяння додаткових поставок українського зерна через Чорноморську зернову ініціативу.

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++07:50++

18 листопада перший потяг вирушив з української столиці у деокупований Херсон. "У вагонах 200 пасажирів, які придбали "квитки до перемоги". Це спільній проєкт "Укрзалізниці та United24. Потяг у Херсон відправлятиметься з Києва по парних числах, а повертатиметься назад - по непарних", - написав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

++07:42++

Російські солдати завдали 18 листопада 10 авіаційних і 10 ракетних ударів, а також здійснили 42 обстріли української території з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ракетного удару зазнали об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Як повідомляє у ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), українські військові, серед іншого, вразили вчора російський засіб протиповітряної оборони.

Війська РФ продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили атаки в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.

++07:36++

На таврійському та південнобузькому напрямках ідуть бойові дії вздовж берегів Дніпра. Російські війська облаштовують оборонні рубежі з заглибленням в східному напрямку, здійснюють передислокацію підрозділів у зону максимального віддалення від району ураження українською артилерією. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил України (ЗСУ) "Південь".

Вчора з реактивних систем залпового вогню і танків армія РФ обстрілювала, зокрема, річковий порт і житлові квартали Херсона.

Тим часом ЗСУ вразили район зосередження сил і техніки РФ на Кінбурнській косі, звідки росіяни обстрілювали портові буксири та зернові баржі в Дніпро-Бузькому лимані.

++07:27++

Важка ситуація з енергопостачанням зберігається у Києві та 17 регіонах, повідомив у традиційному відеозверненні за підсумком доби президент України Володимир Зеленський. "Київщина й Київ, дуже важко - Одещина, а ще Вінниччина й Тернопільщина", - сказав він.

Щодо ситуації на фронті, то, за його словами, наджорстокі бойові дії тривають на Донеччині. "Всі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, - справжні герої (…) На жодній з ділянок фронту не пасуємо перед ворогом. Усюди відповідаємо, усюди тримаємо позиції. На визначених ділянках готуємо майбутні успіхи", - сказав Зеленський.

++07:19++

У суботу аварійні відключення електроенергії не плануються - Укренерго

Сьогодні по всій Україні будуть застосовуватись планові відключення електроенергії. Водночас аварійні відключення не плануються, повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго". Графіки планових відключень складають та оприлюднюють обленерго,

"Обмеження споживання - це наслідки ракетних атак рашистів на енергосистему України. Цього тижня це вже була шоста. Пошкоджень багато, вони складні. Ремонтні бригади працюють цілодобово і без вихідних над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - додали в компанії.

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