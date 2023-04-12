  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Танк Leopard 2
Танк Leopard 2Фото: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Роблес: Leopard від Іспанії будуть в Україні до кінця квітня

Олександр Куницький
1 год. тому

Шість танків Leopard для ЗСУ, які Іспанія пообіцяла раніше, будуть доставлені в Україну до кінця квітня, повідомила міністерка оборони країни Маргарита Роблес.

https://p.dw.com/p/4PyZy

Іспанія доставить шість обіцяних бойових танків Leopard 2 А4 в Україну до кінця поточного місяця. Про це заявила в середу, 12 квітня, міністерка оборони країни Маргарита Роблес на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим.

Танки будуть "фізично в Україні до кінця місяця", сказала Роблес, передає AFP. Разом з "Леопардами" Іспанія також відправить 20 бронетранспортерів, додала вона.

Під час візиту до Києва 23 лютого іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що країна може надати ще чотири німецьких Leopard 2 після ремонту. Строків їхньої поставки він не назвав. Роблес також не назвала конкретну дату, обмежившись словом "якнайшвидше".

У березні 55 українських військових завершили чотиритижневий навчальний курс в Іспанії, де проходили тренування на танках Leopard.

Читайте також: Leopard 2: які можливості у цього танка

"Літаки F-16 і більше боєприпасів"

Своєю чергою український міністр оборони Олексій Резніков закликав партнерів посилити допомогу Україні. "Для нас пріоритет номер один - протиповітряна оборона", - сказав він, додавши, що Україну "дуже цікавлять сучасні літаки нового покоління", зокрема F-16.

Резніков також наголосив, що Україні потрібні артилерійські боєприпаси калібру 150 мм і 105 мм, а також машини-амфібії.

Читайте також: Данія: Чи передавати Україні винищувачі, вирішать до літа

"Танковий зоопарк" ЗСУ

Для протистояння Росії, в тому числі у запланованому контрнаступі, союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися понад десять країн. Першою погодилась надати ЗСУ основні бойові танки західного зразка Великобританія - 14 одиниць Chаllenger 2. Також "Леопарди" Києву пообіцяли ФРН, Польща, Швеція, Норвегія, Канада, Португалія, Фінляндія та Іспанія.

В березні стало відомо, що Німеччина передала Україні всі 18 обіцяних танків Leopard 2A6, Польща - 14, Португалія - три. Також прибули в Україну британські Chаllenger 2.

Західні танки для ЗСУ: коли, скільки і що змінять на фронті?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танк Leopard 2

Роблес: Leopard від Іспанії будуть в Україні до кінця квітня

Політика1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Внутрішні переселенці на Харківщині, 14 лютого 2023 року

Де живе найбільше українських біженців

Де живе найбільше українських біженців

Суспільство11 год. тому
external

Пенсіонери щоранку співають гімн України: "Аж до перемоги!"

Пенсіонери щоранку співають гімн України: "Аж до перемоги!"

Суспільство14 год. тому01:58 хв.
external

Спорт і балет на протезах: історія військового ЗСУ "Терена"

Спорт і балет на протезах: історія військового ЗСУ "Терена"

Суспільство14 год. тому03:43 хв.
Будівля Пентагону - міністерства оборони США

Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

Витік документів Пентагону щодо України: що треба знати

Конфлікти15 год. тому
Танк ЗСУ у Донецькій області, березень 2023 року

Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Політика11 квітня 2023 р.
Карикатура: Статуя Свободи прикриває рукою трубу, що тече, з написом "USA secret"

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Витік секретних документів США: як Пентагон залатає дірку?

Конфлікти11 квітня 2023 р.
На головну сторінку