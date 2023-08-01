Ісландія призупинила роботу посольства в Москві

Ісландія призупинила роботу свого посольства в РФ та оголосила про намір поглибити присутність в Україні. Країна поки не планує відкривати амбасаду в Києві, але дипломати користуватимуться приміщеннями посольства Литви.

Посольство Ісландії у Москві з вівторка, 1 серпня, призупинило свою роботу на невизначений термін, повідомило міністерство закордонних справ північноєвропейської країни.

Окрім Росії, посольство Ісландії в Москві представляло Ісландію у Вірменії, Білорусі, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Таджикистані, Туркменістані та Узбекистані. Відтепер за представництво в цих країнах відповідатиме МЗС Ісландії в Рейк'явіку.

Міністерка закордонних справ країни Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір анонсувала цей крок іще на початку червня. Призупинення роботи амбасади не є розривом дипломатчиних відносин з РФ, втім воно зумовлене "найнижчим рівнем" співпраці між країнами, пояснювала вона тоді.

Нині МЗС Ісландії обіцяє приділити пріоритетну увагу відновленню роботи посольства "як тільки дозволять умови".

Ісландія розширює присутність в Україні

1 серпня зовнішньополітичні відомстві Ісландії та Литви також погодили меморандум про взаєморозуміння, що дозволить дипломатам з Рейк'явіка користуватись приміщеннями посольства балтійської країни у Києві. Ісландія планує посилити свою присутність В Україні на знак солідарності з нею на тлі повномасштабної агресії Росії.

"Ми очікуємо, що наші відносини з Україною продовжуватимуть зміцнюватися в осяжному майбутньому, і, оскільки наразі ми не плануємо відкривати посольство в Києві, ця співпраця є відмінною відправною точкою" - прокоментувала очільниця МЗС Ісландії рце рішення.

Читайте також: Країни Північної Європи підтримали зобов'язання G7 щодо України

Нагадаємо, що в кінці липня влада Молдови наказала залишити країну 45 російським дипломатам та співробітникам посольства у Кишиневі "через численні недружні дії". Тепер російське посольство у Кишиневі матиме 10 посад для дипломатів та 15 - для технічно-дипломатичних працівників.

Рішенню молдовського уряду передувала публікація міжнародного журналістського розслідування, у якому йдеться про нібито причетність посольства Росії у Кишиневі до шпигунства. Речник президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи це рішення, назвав його продовженням "недружньої лінії керівництва країни". Він також пообіцяв, що "подібні кроки за дипломатичними правилами не залишаться без взаємності".