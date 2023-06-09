З 1 серпня Ісландія призупиняє роботу свого посольства в Москві. Таке рішення у МЗС країни пояснили "найнижчим рівнем" комерційних, культурних і політичних відносин між двома країнами.

Міністерство закордонних справ Ісландії призупиняє роботу свого посольства в Москві з 1 серпня та попросило Росію обмежити діяльність її посольства у Рейк'явіку. Про це повідомило в п'ятницю, 9 червня, ісландське зовнішньополітичне відомство.

Своє рішення МЗС пояснило "найнижчим рівнем" комерційних, культурних і політичних відносин між двома країнами. "Нинішня ситуація просто не робить можливим для невеликої іноземної служби Ісландії керувати посольством у Росії. Я сподіваюся, що умови колись дозволять нам мати нормальні та плідні відносини з Росією, але це залежить від рішень, які ухвалить Кремль", - наводяться у повідомленні слова очільниці МЗС Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір.

Окрім того, ісландське МЗС звернулося до Росії з проханням скоротити діяльність російського посольства в Рейк'явіку. Водночас у повідомленні зазначається, що дипломатичні відносини між двома країнами не були розірвані, а робота посольств відновиться, "як тільки дозволять умови".

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МЗС України закликало наслідувати приклад Ісландії

Такий крок Ісландії відзначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, подякувавши ісландській колезі. "Росія має бачити, що варварство веде до повної ізоляції. Я закликаю інші держави наслідувати приклад Ісландії", - написав він у Twitter.

Також Кулеба заявив, що "аплодує" крокам Румунії щодо значного скорочення дипломатичної присутності Росії в країні. "Єдина правильна реакція на поведінку Москви - жорстка політична та економічна ізоляція. Румунія подає хороший приклад", - наголосив він у дописі у Twitter.

Напередодні, 8 червня, Румінія повідомила посла РФ в Бухаресті про рішення скоротити кількість дипломатичного персоналу і російських технічно-адміністративних співробітників в Румунії. Росія має скоротити 51 посаду, але оскільки не всі вони зайняті, то Румунію залишать 11 дипломатів і 29 співробітників з числа техніко-адміністративного персоналу. Виконати це рішення РФ має впродовж 30 днів.